Bromance

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft: Ministerpräsident Boris Rhein (links) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir. Foto: dpa © dpa

Die zwischenmenschliche Seite der Landespolitik ist nicht zu unterschätzen. Manchmal kommt es nämlich auch darauf an, wer mit wem gut kann. Die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Gute Nachrichten! Die „hessischen Verhältnisse“, also die sprichwörtliche lange politische Leidenszeit ohne klare Mehrheiten und eine legitime Regierung, fallen dieses Mal aus. Wie in dieser Woche im Landtag zu hören war, dürfen sich alle Bürger:innen und Journalist:innen schon mal darauf einstellen, dass die Regierungsbildung nach der Landtagswahl am 8. Oktober maximal bis Weihnachten dauert. Das trifft sich gut, wir würden nämlich gerne erstens „zwischen den Jahren“ entspannen und zweitens gegen Ende des Winters in Urlaub fahren. Dann wäre der Machtwechsel ja schon geritzt, und wir könnten mal weg.

Jetzt wollen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sicher wissen, woher dieser Optimismus in Bezug auf eine rasche Regierungsbildung kommt. Das ist leicht erklärt: Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat am 2. Januar Geburtstag (er wird 52) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir nur einen Tag später, am 3. Januar (er wird 53). Und weil beide Politiker Lust haben dürften, in Ruhe Geburtstag zu feiern, wären sie mit Koalitionsverhandlungen bis dahin durch. So wurde zumindest im Landtags gewitzelt. Das gelte mit Sicherheit, wenn es wieder Schwarz-Grün gibt, aber auch, falls SPD, Grüne und FDP sich auf eine Ampel einigen sollten.

Rhein und Al-Wazir könnten zusammen Geburtstag feiern

Sollten CDU und Grüne es zum dritten Mal mit einer gemeinsamen Regierung in Hessen versuchen, könnten Rhein und Al-Wazir ihre Ehrentage natürlich auch zusammen begehen. Rhein lädt am Abend des 2. Januar zu einer Party ein, Al-Wazir bittet seine Gäste gleich dazu, und um 0 Uhr liegen die beiden Politiker einander fröhlich in den Armen, stoßen mit einem Gläschen Sekt an und gratulieren sich gegenseitig, einmal ganz früh und einmal ganz knapp nachträglich. Und gleichzeitig könnten sie sich auf fünf weitere Jahre an der Macht freuen. Das wär’s!

Mit einem so intimen Moment wäre auch der Grundstein einer wunderbaren Männerfreundschaft gelegt. Schon zuletzt sind der Boris und der Tarek immerhin auffallend nett miteinander umgegangen, bei einer Regierungsbilanz konnten sie neulich vor lauter wechselseitiger Freundlichkeiten kaum geradeaus gehen, und im Zwillingslook waren sie auch. Der Wahlkampf dürfte daran in den kommenden Wochen noch ein bisschen was ändern, aber eines ist klar: Den demonstrativen gegenseitigen Respekt, den die Duzfreunde Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir von 2014 an hinbekommen haben, den schaffen Boris Rhein und Tarek Al-Wazir im Zweifel locker, wenn sie müssen.

Nancy Faeser nannte Rhein vor Kurzem noch „Grüßaugust“

Vor lauter Vorfreude auf diese politische Bromance dürfen wir allerdings Nancy Faeser nicht vergessen. Die Spitzenkandidatin der SPD, gerade mit starkem Ergebnis auf den ersten Listenplatz ihrer Partei gewählt, ist dieser Tage unheimlich fröhlich. Obwohl sie als Bundesinnenministerin und Spitzenkandidatin gleich zwei Knochenjobs macht, wirkt sie entspannt, wenn man sie trifft. Und siegessicher. Faeser hat bereits am 13. Juli Geburtstag, einen Tag vor Frankreich (sie wird 53). Das spielt also bei möglichen Koalitionsverhandlungen keine Rolle.

Aber mit Rhein oder Al-Wazir würde sie sich im Zweifel in einer Landesregierung verstehen, selbst wenn sie Ersteren neulich noch in einer Rede als „Grüßaugust“ bezeichnet hat. So oder so: Auch wenn die politische Auseinandersetzung bis zum Oktober hart wird, menschlich wird die nächste Landesregierung schon klappen. Daran können auch die Wähler:innen nichts mehr ändern. (Jutta Rippegather und Hanning Voigts)

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf