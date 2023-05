Hanau-Ausschuss: Auf ihrem Rücken

Der Hanau-Ausschuss beschließt, vor der Landtagswahl in Hessen keinen Abschlussbericht vorzulegen.

Kommentar

Von Baha Kirlidokme schließen

Schwarz-Grün beschließt, dass es vor der Landtagswahl in Hessen keinen Abschlussbericht zum Anschlag in Hanau geben wird. Das ist den Angehörigen gegenüber schäbig. Der Kommentar.

Drei Jahre und drei Monate. So lange warten die Angehörigen der Opfer des 19. Februar auf eine Aufarbeitung des rechtsterroristischen Anschlags in Hanau. Am Mittwoch haben sie nun erfahren, dass sie noch länger warten müssen.

Vor der Landtagswahl im Oktober soll es keinen Abschlussbericht mehr geben, haben CDU und Grüne im Untersuchungsausschuss beschlossen. Ein fatales Signal der Regierungsfraktionen an alle, die auf die Aufklärung der polizeilichen Versäumnisse gehofft haben. Ein Signal, das aussagt: „Uns ist ein reibungsloser Wahlkampf wichtiger.“ Denn um nichts anderes geht es.

Kommentar: Respekt vor den Angehörigen steht vor dem Wahlkampf

Die Grünen-Fraktion begründet die Entscheidung in einer Pressemitteilung damit, „dieses sensible Thema aus der aufgeheizten und aufgeregten Wahlkampfzeit heraushalten“ zu wollen. Aus Respekt vor den Angehörigen. Darüber hinwegtäuschen, dass es ihr in Wirklichkeit um einen störungsfreien Wahlkampf geht, kann die schwarz-grüne Regierung nicht. Hierfür die Hinterbliebenen vorzuschieben, ist mindestens schäbig.

Wenn der Koalition die Angehörigen wirklich wichtig sind, muss sie um schnelle und lückenlose Aufklärung bemüht sein. Der Untersuchungsausschuss ist es den Hinterbliebenen und allen Menschen, die jederzeit Opfer ähnlicher Anschläge sein können, schuldig, dass sich die Fehler aus der Terrornacht nicht wiederholen. (Baha Kirlidokme)