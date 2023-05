Artensterben in Hessen: Zwei Drittel der Pestizide bleiben

Umwelt

Von Peter Hanack

Hessens Umweltministerin Priska Hinz legt einen Plan zur Reduzierung von Tier- und Pflanzengiften vor. Damit sollen das Artensterben und der Insektenschwund aufgehalten werden.

Die Artenvielfalt nimmt dramatisch ab, das Insektensterben besorgniserregend zu. Ein Grund dafür ist der Einsatz von Pestiziden in der Land- und Forstwirtschaft. Dieser soll nun reduziert werden.

„Wir müssen den Pestizideinsatz auf den Äckern, aber auch in Gärten und auf kommunalen Grünflächen reduzieren, um die Artenvielfalt, unsere Ressourcen und damit auch unser Leben und unsere Zukunft zu schützen“, erklärte Hessens Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) am Montag in der Gartenakademie in Geisenheim (Rheingau-Taunus-Kreis). Sie legte einen Plan vor, wonach bis 2030 ein Drittel weniger Gifte in Hessen eingesetzt werden sollen.

Der Pestizidreduktionsplan des Landes sieht vor, Betriebe in Land- und Forstwirtschaft sowie dem Weinbau zu beraten und zu vernetzen. Es sollen neue Anbausysteme und alternative Verfahren eingeführt werden, die mit weniger Gift auskommen. Betriebe im Hessischen Ried sollen aufgrund der besonders sensiblen Böden zusätzlich eine Intensivberatung zur Pflanzenschutzmittelreduktion erhalten.

Auch Kommunen und private Haus- und Kleingärtner sollen dabei unterstützt werden, Pestizide zu reduzieren. Private Gärten und kommunale Grünflächen könnten zu Hotspots der Artenvielfalt werden, wenn sie naturnah angelegt und ohne Pflanzenschutzmittel bewirtschaftet würden. Gefördert werden sollen auch Forschung und Monitoring.

Der Reduktionsplan wurde im Jahr 2021 von Vertreterinnen und Vertretern aus Landwirtschaft, Naturschutz und der Landesregierung beschlossen. Bis zum Jahr 2028 stehen dafür rund zwei Millionen Euro zur Verfügung. Zu finden ist der Plan im Internet unter umwelt.hessen.de