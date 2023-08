Antisemitismus in Hessen: „100 Tage lang zusätzliche Angst“

Von: Jutta Rippegather

Eröffnung der Documenta fifteen: Demontrantion gegen Antisemitismus und Pro Israel. © Hartenfelser/Imago

Die Recherchestelle RIAS Hessen registriert viele Vorfällen im Umfeld der Documenta. Und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen.

Die Documenta Kassel hat eine antisemitische, israelfeindliche Atmosphäre geschaffen, die verschiedene Formen des Antisemitismus begünstigte. Zu diesem Schluss kommt die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen (RIAS) in dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht von RIAS Deutschland.

Erstmal ist Hessen in dem als Bundesverband organisierten Verein mit einer eigenen Anlaufstelle vertreten. Die hatte im März 2022 in Kooperation mit der Stadt Wiesbaden sowie der Jüdischen Gemeinde der Stadt ihre Arbeit aufgenommen. Träger ist das Demokratiezentrum Hessen an der Philipps-Universität Marburg.

Eine besondere Wirkung auf Betroffene hätten oft antisemitische Vorfälle im persönlichen Wohnumfeld, heißt es in dem Bericht. Ein Beispiel aus Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis: Ein jüdischer Vermieter begegnete im Hausflur zufällig seiner Mieterin, mit der er sich in einem Rechtsstreit befand. Auf seine Frage nach den Wohnungsschlüsseln entgegnete sie ihm: „Ich frage auch nicht, warum du Jude bist und noch nicht vergast wurdest“.

Im Landkreis Offenbach bedrohte im Februar ein Nachbar durch die geschlossene Wohnungstür seine jüdische Nachbarin. Er beleidigte sie antisemitisch und sexistisch.

179 der bundesweit 2480 antisemitischen Vorfälle im vergangenen Jahr, also ein Fall an jedem zweiten Tag, sind dem Bundesland Hessen zugeordnet - bei einer hohen Dunkelziffer. Registriert wurden 62 Meldungen in Frankfurt und 14 in Marburg. Die anderen standen im Zusammenhang mit der Documenta. Die Auseinandersetzung um die Kunstschau prägte demnach das erste Tätigkeitsjahr von RIAS Hessen, heißt es in der Replik. In dem Bericht wirft die Recherchestelle den Verantwortlichen schwere Versäumnisse vor. „Die Jüdische Gemeinde in Kassel und das Sara Nussbaum Zentrum für Jüdisches Leben in Kassel fühlten sich am Ende der Ausstellung alleingelassen sowie mit ihrer Wahrnehmung und Erschütterung ignoriert.“ Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus seien marginalisiert worden, „auch durch das stetige Abtun von Kritik an Antisemitismus als übertriebener Empfindlichkeit und ähnliche Relativierungen“. Das habe eine Atmosphäre geschaffen, die Antisemitismus begünstigte - etwa eine Täter-Opfer-Umkehr oder Relativierungen der Schoa.

Jenseits der Kunstwerke registrierte RIAS Hessen im Kontext der Documenta 26 antisemitische Vorfälle, auch in alltäglichen Situationen. Dazu zählten antisemitische Parolen auf Demonstrationen in Kassel oder ein Vorfall in einer Frankfurter S-Bahn. Ein Fahrgast sagte, dass keine Israelis auf der Documenta seien, weil sie stattdessen „Kinder erschießen“ - eine Dämonisierung des Staates Israel als „Kindermörder“. RIAS Hessen dokumentierte Beleidigungen, die online oder per Post an Einzelpersonen adressiert waren. Oder Vorfälle im privaten Wohnumfeld von Betroffenen, mit direktem Bezug zur Documenta.

Auch im Wohnumfeld

„Für Jüdinnen und Juden bedeutete eine der weltgrößten zeitgenössischen Kunstschauen im Jahr 2022 in erster Linie 100 Tage lang zusätzliche Angst vor antisemitischen Anfeindungen im Alltag“, lautet das Fazit. Demnach sind 24 der 26 registrierten Vorfälle dem Merkmal „israelbezogenen Antisemitismus“ zuzuordnen. 16 wiesen Merkmale des Post-Schoa-Antisemitismus auf, 13 Vorfälle jene des modernen Antisemitismus.

Insgesamt dokumentierte RIAS Hessen im Zusammenhang mit der Documenta fifteen 38 antisemitische Vorfälle - fast alle während des Ausstellungszeitraums Juni bis September. 30 ereigneten sich an insgesamt acht Ausstellungsorten, weitere im öffentlichen Nahverkehr oder im Wohnumfeld der Betroffenen. Auch außerhalb Kassels bot die umstrittene Schau Anlass für Antisemitismus. „Im gesamten Bundesland Hessen, aber auch darüber hinaus wurden Vorfälle mit Bezug zur Kunstausstellung registriert.“

