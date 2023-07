Energiekrise: Ansturm auf Beratung bei der Verbraucherzentrale Hessen

Von: Peter Hanack

Teilen

Achtung hohe Preise: Die Energiekrise hat den Beratungsbedarf hochschnellen lassen. Die Verbraucherzentrale Hessen hat die hohe Nachfrage registriert. © Renate Hoyer

Die Verbraucherzentrale Hessen registriert einen hohen Bedarf an Beratung. Große Themen sind Energiekrise und die Pflege. An den Schulen soll die Verbraucherbildung besser werden.

Die Energiekrise und die Corona-Pandemie haben den Beratungsbedarf in Hessen sprunghaft ansteigen lassen. Vor allem die Preise für Strom und Gas standen zuletzt im Zentrum des Interesses, wie die Verbraucherzentrale Hessen in ihrer Bilanz für 2022 berichtet. Aktuell soll das Beratungsangebot für den ländlichen Raum ausgebaut und die Verbraucherbildung an den hessischen Schulen verbessert werden.

Corona und Krieg

Im Jahr vor Corona, 2019, nahmen jährlich rund 51 000 Menschen die Angebote der Verbraucherzentrale Hessen (VZH) in Anspruch. Während der Pandemie waren es bis zu 67 000, und auch im vergangenen Jahr 2022 blieb die Zahl mit 60 000 Beratungen deutlich über dem bisherigen Niveau. Das berichtete Philipp Wendt, Vorstand der VZH, am Dienstag bei der Jahresbilanz in Frankfurt.

Gerade nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und der daraus folgenden Energiekrise sei die Nachfrage der Verbraucher und Verbraucherinnen massiv angestiegen. Hätten Beratungen zu den Preisen für Strom und Gas sowie Verträgen mit Versorgern 2020 noch gerade einmal vier Prozent des Aufkommens ausgemacht, seien es 2020 rund 30 Prozent gewesen. Inzwischen, so Wendt, gehe mit den fallenden Preisen auch die Nachfrage wieder leicht zurück.

3,2 Millionen vom Land

„Die Menschen haben sich intensiv mit der Situation beschäftigt und haben angefangen zu sparen“, berichtete Rudolf Bersch, einer der Energieberater der VZH. Familien hätten ihren Verbrauch teils um bis zu 40 Prozent verringert. Insgesamt, so Bersch, sei die Energiewende offenbar in den Köpfen angekommen. Bei vielen Gesprächen merke er, dass die Fragen an ihn viel sachkundiger geworden seien. „Energiesparen ist kein exotisches Thema mehr“, sagt er.

Beratung und Hilfe in Frankfurt und Hessen Die Verbraucherzentrale Hessen (VZH) bietet unabhängige und werbefreie Informationen und Beratungen in zahlreichen Lebenslagen. Erreichbar ist die VZH in Frankfurt in der Großen Friedberger Straße 13-17, telefonisch unter 069 / 97 20 10 900, E-Mailpresse@verbraucherzentrale- hessen.de. Weitere Informationen unter verbraucherzentrale-hessen.de pgh

Um dem gestiegenen Beratungsbedarf gerecht werden zu können, hat das Land die Förderung der VZH um 600 000 Euro erhöht. Statt wie bisher 2,6 Millionen erhält sie nun als Grundförderung 3,2 Millionen Euro, wie Geschäftsführer Wendt darlegte. Hinzu kämen eigene Einnahmen, Spenden und projektbezogene Förderungen, so dass die VZH über ein Jahresbudget von knapp 5,8 Millionen Euro verfüge. Aktuell hat die VZH die Parteien im Hessischen Landtag aufgefordert, die Förderung weiter zu erhöhen. Als Grundförderung, so Wendt, sei ein Euro je Einwohner:in sinnvoll. In der Summe hieße das, dass die VZH vom Land knapp 6,4 Millionen Euro erhalten müsste, hinzu kämen dann die sonstigen Einnahmen. Vier der aktuell im Landtag vertretenen Parteien hätten dafür bereits Zustimmung signalisiert, so VZH-Geschäftsführer Wendt.

Künftig soll es zwei neue Beratungsangebote geben: zum einen Informationen zur nachhaltigen Geldanlage, zum anderen zu einem Teilverkauf von Immobilien, wie er etwa für die Versorgung im Alter genutzt wird.

Pflegeberatung geplant

Ausgeweitet werden soll auch die Beratung im ländlichen Raum. Zwar habe die VZH während Corona bereits das telefonische und das Online-Angebot ausgebaut. Nötig sei aber auch eine Beratung vor Ort. Dazu soll ein neues Konzept zunächst in zwei Landkreisen erprobt werden. Geplant ist auch eine neue Pflegerechtsberatung, etwa bei Preiserhöhungen in Pflegeheimen oder zu den 24-Stunden-Kräften, die laut Wendt eine immer größere Bedeutung in der Altenpflege bekämen.

Verbessert werden müsse die Verbraucherbildung in den Schulen, forderte Wendt. Zwar stehe diese als Querschnittsaufgabe inzwischen im novellierten hessischen Schulgesetz. Damit sie aber mit Leben gefüllt werden könne, brauche es dafür einen Rahmenplan und mehr Weiterbildungen für Lehrkräfte.