Ampel-Beschlüsse: Autobahnbau in Hessen wird beschleunigt

Von: Hanning Voigts

Die Autobahn 5 soll zwischen Frankfurt und Friedberg teils bis auf zehn Spuren ausgebaut werden. Foto: dpa © dpa

Nach den Kompromissen der Ampelkoalition in Berlin sollen 29 Bauprojekte in Hessen schneller geplant und gebaut werden. Dabei geht es auch um den umstrittenen Ausbau der A5.

Nach den neusten Beschlüssen der Ampelkoalition in Berlin zum beschleunigten Ausbau des Schienen- und Straßennetzes sollen in Hessen 29 Bauprojekte an Autobahnen schneller vorangetrieben werden. Auf der Liste von bundesweit 144 bereits beschlossenen Bauvorhaben aus dem Bundesverkehrswegeplan, die laut der Ampel in besonderem öffentlichen Interesse liegen und daher beschleunigt geplant und fertiggestellt werden sollen, finden sich in Hessen Projekte entlang der A3, A5, A45, A60, A67 und A661.

Im Einzelnen geht es dabei beispielsweise um Arbeiten am Offenbacher und Wiesbadener Kreuz sowie am Frankfurter Flughafen an der A3, die geplante Verbreiterung der A5 zwischen Frankfurt und Friedberg auf bis zu zehn Spuren, den Ausbau der A661 und verschiedene Bauarbeiten entlang der A45 zwischen Haiger (Lahn-Dill-Kreis) und dem Gambacher Kreuz, das die A5 bei Münzenberg in der Wetterau mit der A45 verbindet.

Hessen: Die FDP begrüßt den Autobahnausbau

Die Liste vorrangig zu behandelnder Straßenbauprojekte ist Teil der Vereinbarung zwischen SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene, auf die Spitzenvertreter:innen der Parteien und der Bundesregierung sich nach einer dreitägigen Marathonsitzung des Koalitionsausschusses am Dienstag geeinigt hatten. Der Maßnahmenkatalog sieht zudem eine Erhöhung der LKW-Maut und den verstärkten Bau von Solaranlagen an den Autobahnen vor.

Stefan Naas, hessischer Landtagsabgeordneter der FDP und Spitzenkandidat seiner Partei zur Landtagswahl am 8. Oktober, äußerte sich begeistert zu den Vereinbarungen der Ampel. Die beschleunigte Umsetzung des Autobahnausbaus sei „gerade für den Wirtschaftsstandort Hessen von Bedeutung, der außer einer leistungsstarken Schieneninfrastruktur auch ein modernes Straßennetz braucht“, sagte Naas. Für Autofahrer:innen bedeuteten die Festlegungen „weniger Staus und einen flüssigeren Verkehr“, dem dürfe die Landesregierung sich jetzt nicht verschließen.

Hessen: Die Grünen betonen, dass jetzt mehr in die Schiene investiert wird

Mathias Wagner, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag, sagte zu den Vereinbarungen, im Straßennetz seien „durch jahrzehntelanges Nicht-Entscheiden erhebliche Mängel im Bestandsnetz“ entstanden, so dass Straßen und Brücken tatsächlich möglichst rasch saniert werden müssten. Die Landesregierung werde jetzt beraten, was die Beschlüsse der Bundesregierung konkret für Hessen bedeuteten. Die Frage, „ob Jahrzehnte alte Planungen für Neubauprojekte noch zeitgemäß sind“, sei dabei noch nicht geklärt, betonte Wagner.

Zudem sagte der Grünen-Politiker, dass laut den Kompromissen der Ampel ab sofort mehr Geld in den Ausbau der Schieneninfrastruktur als in den Straßenbau gesteckt werden solle, zudem sollten die höheren Einnahmen aus der LKW-Maut in Schienenbauprojekte fließen. Das sei ein „echter Paradigmenwechsel“ und ein „großer Schritt in Richtung Verkehrswende“, sagte Wagner.

Hessen: Die Linksfraktion spricht von einer „Bankrotterklärung“

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD im hessischen Landtag, Tobias Eckert, sagte der Frankfurter Rundschau, die Entscheidungen in Berlin stellten als Gesamtpaket einen guten Kompromiss zwischen immerhin drei Parteien dar. „Wenn jeder das alleine machen würde, hätte das Ergebnis anders ausgesehen“, formulierte Eckert. Es sei aber zu begrüßen, dass man jetzt „vom Reden ins Handeln kommt“. Die notwendigen Bauarbeiten an der A45 zu beschleunigen, sei ein „sehr gutes Ergebnis“, vom Ausbau der A5 zwischen Frankfurt und Friedberg halte er weiterhin wenig, sagte Eckert.

Die Fraktion der Linkspartei im Landtag nannte die Einigung der Ampelkoalition dagegen eine „Bankrotterklärung“. „Mindestens sechs Autobahn-Ausbaupläne kommen jetzt auf Hessen zu“, sagte Jan Schalauske, der Fraktionsvorsitzende der Linken. „Das ist unter umwelt- und klimapolitischen Aspekten eine Katastrophe.“ Die Beschlüsse aus Berlin bedeuteten „ein Einknicken vor der Beton-statt-Mobilitätswende-Partei FDP“, sagte Schalauske. (Hanning Voigts)