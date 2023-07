Ab in die Sommerfrische!

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Die letzte Plenarwoche vor der Sommerpause ist geschafft. So ein Glück, man merkt den Debatten nämlich an, dass langsam alle urlaubsreif sind. Die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Endlich ist der Sommer da. In Hessen beginnen die großen Ferien, und auch der hessische Landtag geht bis Anfang September in die parlamentarische Sommerpause. Wenn Sie uns fragen: Es wird auch langsam mal Zeit. Minister:innen und Abgeordnete brauchen dringend ein wenig Zeit zum Durchschnaufen. Die sind nämlich spürbar urlaubsreif.

Das konnte man in dieser Woche etwa bei Innenminister Peter Beuth (CDU) beobachten. Der regte sich im Plenarsaal über die Ausschreitungen rund um das Eritrea-Festival in Gießen auf und musste sich von Elisabeth Kula, der Fraktionsvorsitzenden der Linken, darüber belehren lassen, dass es sinnlos sei, die Einbestellung des eritreischen Botschafters zu fordern, wie Beuth das getan hatte: „Den gibt’s nämlich in Deutschland gar nicht.“ Beuth räumte daraufhin ein, dass es in Berlin keinen Botschafter, sondern nur einen Gesandten Eritreas gebe, aber fügte gleich hinzu: „Seien Sie mir ned bös‘, darauf kommt es nun wahrlich nicht an.“ Man müsse halt mal mit der eritreischen Regierung schimpfen. Das ist sehr gut zu wissen: Innenminister oder Innenstaatssekretär, darauf kommt es nun wahrlich nicht an. Hauptsache Italien!

Hessen: Die AfD will schon die Schulpflicht abschaffen

Auch in den Köpfen der AfD-Fraktion wird es dringend Zeit für frische Gedanken. Also, eigentlich ja immer. Aber in dieser Plenarwoche haben die Rechtsextremen sich einen besonderen Klopper geleistet. Unter dem Titel „Bildungspflicht statt Schulpflicht“ behauptete die AfD, der Staat löse das mit der allgemeinen Schulpflicht einhergehende Versprechen auf Bildung nicht mehr ein. Eltern müssten daher selbst entscheiden dürfen, „ob ihrem Kind schulische oder eine außerschulische Unterrichtserteilung oder eine Kombination aus beiden zuteil wird“.

In der munteren Debatte wiesen dann Redner:innen aller anderen Fraktionen darauf hin, dass die Schulpflicht eine Errungenschaft sei und man in den vergangenen Jahren ja gesehen habe, was für ein Verschwörungs-Humbug an „alternativen Schulen“ gelehrt werden sollte, die Corona-Leugner:innen aus der Querdenkenszene während der Pandemie gründen wollten. Von AfD-Mitgliedern zu Hause in deutscher Geschichte unterrichtet werden: eine Horrorvorstellung.

Hessen: Die Debatten werden zäher

Aber auch sonst werden die Debatten im Landtag langsam etwas zäh. Die CDU setzte eine ganze Aktuelle Stunde an, nur um auf Nancy Faeser einzudreschen, die als Spitzenkandidatin der hessischen SPD Dinge wie etwa die Besetzung wichtiger Posten mit politischen Beamt:innen anprangere, die sie als Bundesinnenministerin selbst praktiziere. Es war unterhaltsam, wie der Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner und SPD-Raubein Günter Rudolph in der Debatte rhetorisch die Klingen kreuzten, aber Berichtenswertes kommt bei solchen Wahlkampf-Showdebatten natürlich nicht heraus.

Deshalb gruseln wir uns auch schon ein wenig vor den drei Plenartagen, die Ende September und damit knapp drei Wochen vor der Landtagswahl am 8. Oktober angesetzt sind. CDU und Grüne betonen, dass sie ihren Koalitionsvertrag abgearbeitet haben und keine Gesetzeslesungen mehr brauchen, aber ein Plenum wird es trotzdem geben. Da wird das Redepult im hohen Haus dann wahrscheinlich endgültig zur Bierbank am Wahlkampfstand. Aber was soll’s, so läuft das Geschäft, und wir Journalist:innen haben zum Glück die freie Wahl, was wir berichten und was eher nicht. Und jetzt genießen wir erst mal den Sommer. (Jutta Rippegather und Hanning Voigts)