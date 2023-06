Teure Kita-Wahl in Hessen: 31 Euro kostet jede Stimme

Von: Peter Hanack

Teilen

Kein Kinderspiel: Eltern sollen in Hessen nun mitreden können, wenn es um Kitas geht. © Michael Schick

Ein Dienstleister erhält vom Land 180 000 Euro für die Organisation der Wahl. Nur zwei Prozent der Eltern beteiligen sich daran. Der Streit um die geringe Wahlbeteiligung geht weiter.

Hessens Eltern von Kindergartenkindern sollen eine Landesvertretung erhalten – ähnlich dem Landeselternbeirat für die Schulen. Doch nur wenige Eltern haben sich an der Wahl beteiligt. Weil das Land dafür eine externe Agentur beauftragt hat, kostet jede Elternstimme umgerechnet rund 31 Euro. Gleichzeitig geht der Streit darüber, wer für die miserable Wahlbeteiligung verantwortlich ist, munter weiter.

Wahlberechtigt waren rund 290 000 Mütter und Väter. Tatsächlich haben sich laut Sozialministerium lediglich 5639 Menschen an der Wahl eines landesweiten Kita-Beirats beteiligt. Das sind weniger als zwei Prozent der Wahlberechtigten.

Umständliches Wahlverfahren

Um das Online-Wahlverfahren umzusetzen, hatte das Land einen externen Dienstleister beauftragt. Die Firma Po-Lyas mit ihrem Deutschlandsitz in Kassel erhielt den Zuschlag und bekommt dafür rund 177 000 Euro, wie das Sozialministerium der Frankfurter Rundschau auf Anfrage bestätigte. Umgerechnet sind das mehr als 31 Euro pro Stimme.

Möglicherweise wird dieser Betrag noch höher. Um mitwählen zu dürfen, mussten sich die Eltern bis 22. Mai registrieren. Nur dann konnten sie ihre Stimme für jene Delegierten abgeben, die letztlich die Landeselternvertretung (LEV) am 30. Juni wählen werden. Die Frist für die Abgabe der Stimmen für die Delegierten endet am heutigen Freitag. Haben dann weniger als die genannten 5639 Mütter und Väter gewählt, steigen die Kosten je Stimme weiter. Wie viele Menschen sich tatsächlich an der LEV-Wahl beteiligt haben werden, steht nach Auskunft des Sozialministeriums Mitte nächster Woche fest.

Sprachrohr für alle Kita-Eltern in Hessen Die Landeselternvertretung (LEV) soll die Interessen von Vätern und Müttern von Kindergartenkindern auf Landesebene vertreten. So soll sie bei Gesetzesvorhaben gehört werden. An der Wahl beteiligen kann sich, wer sich bis 22. Mai registriert hat. Die eingetragenen Wahlberechtigten können bis zum heutigen Freitag, 16. Juni, die Delegierten wählen. Diese werden am 30. Juni die LEV bestimmen, die auch Kindertagespflegeeltern sowie Kitas in nicht kommunaler Trägerschaft repräsentieren soll. In Hessen ist die Landeselternvertretung seit Dezember 2022 im Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) verankert. pgh

Vertreter:innen der Elternschaft hatten für die geringe Wahlbeteiligung nicht mangelndes Interesse, sondern eine unzureichende Vorbereitung der Wahl durch das Sozialministerium verantwortlich gemacht. So hatten sich Elternbeiräte aus Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und mehreren weiteren Kommunen in einem offenen Brief an Sozialminister Kai Klose und seine Staatssekretärin Anne Janz (beide Grüne) gewendet. Sie fragen darin, warum es keine Plakate gegeben habe, in der die Wahl und die Landeselternvertretung einfach dargestellt worden seien. Auch habe es Unterlagen lediglich in deutscher Sprache gegeben. „Informationen sind spät oder auch gar nicht in vielen Kitas angekommen“, heißt es in dem Brief.

Staatssekretärin greift Eltern an

Nun hat Staatssekretärin Janz den Eltern in einem vierseitigen Schreiben geantwortet. Sie verweist auf einen „straffen Zeitplan“, der nötig gewesen sei, damit die LEV ihre Arbeit noch vor dem beginnenden Landtagswahlkampf aufnehmen könne. Das Wahlverfahren sei den Elternvertreter:innen „weit vor der Veröffentlichung des Wahlaufrufs“ bekannt gewesen. Janz wirft ihnen vor, eigene Netzwerke nicht genug zur Bewerbung der Wahl genutzt zu haben. Auch seien auf Ebene der Elternbeiräte Informationen nicht hinreichend weitergegeben worden.

Der Ton des Schreibens, das der FR vorliegt, kam zumindest bei einigen Eltern nicht gut an. „Das ist alles ziemlich scharf formuliert“, urteilte ein Vater. Offenbar habe sich das Ministerium durch die Kritik der Elternvertreter:innen „ziemlich angefasst gefühlt“. Schließlich hätten die Eltern getan, was ihnen als Ehrenamtlichen möglich gewesen sei.