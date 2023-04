Läden und Fitness-Tempel öffnen

In den Kino-Komplex am Bahnhof kommt Leben

bad homburg - Der Kino-Komplex am Bahnhof wird Stück für Stück fertig. Der Countdown läuft. Bevor jedoch der erste Film anläuft, werden die anderen Mieter eingezogen sein - hinter einem steht noch ein Fragezeichen.

Der Discounter Lidl und der Bio-Supermarkt Alnatura eröffnen am Dienstag, 4. Mai, ihre Filialen im Erdgeschoss. Alnatura lädt schon für den Vorabend zu einem Pre-Opening mit Live-Kochschau und Bio-Snacks zum Probieren, zu dem man sich aber unter imdialog@alnatura.de anmelden muss. Der Fitness-Club FitSevenEleven macht am Mittwoch, 5. Mai, auf. Er wird 25 000 Quadratmeter auf vier Stockwerken bespielen. Trainiert werden kann nicht nur innen, sondern auch auf dem Gebäude-Dach.

Bislang war von Herbst die Rede - nun wird das Kinopolis nach Worten des Investors Procom wohl schon am 13. Juli eröffnen. Es handelt sich um ein Premium-Kino mit verschiedenen Licht- und Sound-Konzepten und 950 Plätzen. In den Komplex soll auch eine Bar, ein Club oder ein Café einziehen, das auch die oben gelegene Außenterrasse mit Blick auf die Stadt bespielen würde. Das Parkhaus zwischen Kino-Komplex und „EO“ in der Basler Straße soll ebenfalls Anfang Mai öffnen. ahi