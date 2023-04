Kundgebungen zum 1. Mai

Die Vertreter des DGB-Kreisverbands (v. l.) Jens Habermehl, Thomas Merten, Rainer Gotthardt, Thomai Gründken und Peter Zeichner. red © Red

Wetterau - Am 1. Mai, dem internationalen Tag der Arbeit, findet erstmals eine Kundgebung des DGB Wetterau vor der Stadtkirche in Friedberg statt. Neben dem Geschäftsführer des DGB Mittelhessen, Matthias Körner, werden ein Gewerkschafter der von Schließung bedrohten Papierfabrik Glatfelter in Nidda und eine Vertreterin der Friedberger Friedensinitiative sprechen.

Außerdem steht ein Konzert mit Kai Degenhardt auf dem Programm. Der politische Liedermacher spielt und singt die Lieder aus der Geschichte der Arbeiterbewegung - ergänzt durch Erzählungen zu ihrer Entstehung und den politischen Kämpfen dahinter.

Das diesjährige Motto des DGB zum 1. Mai lautet „Ungebrochen solidarisch“. „Dies ist zum einen eine Anspielung auf die Zerschlagung der Gewerkschaften durch die Nationalsozialisten vor 90 Jahren und den Widerstand der Arbeiterbewegung gegen den deutschen Faschismus. Zum anderen ist Solidarität auch heute die zentrale Voraussetzung dafür, bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu erstreiten“, sagt der DGB-Kreisvorsitzende Peter Zeichner. „Die Arbeitskämpfe und die Streiks der vergangenen Monate haben gezeigt, dass gemeinsam - organisiert in einer starken Gewerkschaft - gegen alle Widerstände der Kapitalseite etwas erreicht werden kann“, ergänzt Ulf Immelt, Gewerkschaftssekretär der DGB Region Mittel- und Südosthessen. Beispielhaft hierfür stünden die jüngsten Tarifabschüsse im öffentlichen Dienst und in der Metall- und Elektroindustrie sowie der erstreikte Tarifvertrag Entlastung und Beschäftigungssicherung am privatisierten Universitätsklinikum Gießen/Marburg.

Die Maikundgebung beginnt am Montag, 1. Mai, um 13 Uhr vor der Stadtkirche in Friedberg. Zudem wird es eine weitere Mai-Veranstaltung um 10 Uhr in der Marktscheune in Wölfersheim geben. red