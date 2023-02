Kundgebung am Jahrestag des Kriegsbeginns

Zum Jahrestag des Ukraine-Krieges wollen Stadt und Kirche ein gemeinsames Zeichen vor dem Rathaus setzen. Und es gibt eine Spendensammlung für ein gebrauchtes Löschfahrzeug für die Feuerwehr der Stadt Charkiw.

Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in der Ukraine ein. Es ist der Tag, seitdem der Krieg in Europa wieder grausame Realität geworden ist. Ein Jahr später spürt ganz Europa die Folgen des Krieges - wirtschaftlich wie humanitär. „Auch in Karben spüren wir täglich, wie nah uns dieser Krieg ist“, betont Bürgermeister Guido Rahn. So sind inzwischen rund 280 ukrainische Flüchtlinge in Karben angekommen. Um den Menschen in der Ukraine, den Geflohenen in Deutschland und allen Menschen, die in dieser Zeit Ängste und Not spüren, zu gedenken, lädt die Stadt gemeinsam mit den Karbener Kirchengemeinden zu einer Kundgebung mit Friedensgebet für Freitag, 24. Februar, um 18 Uhr vor dem Karbener Rathaus ein. Gemeinsam mit Vertreterinnen der ukrainischen Bevölkerung in Karben, dem Ausländerbeirat, Bürgermeister Rahn, dem Stadtverordnetenvorsteher Kai-Uwe Fischer und der Initiative Karben vereint für Frieden und Freiheit sollen in kurzen Wortbeiträgen Gefühle und Gedanken ausgetauscht werden und in einem gemeinsamen Friedensgebet um Beistand gebeten werden. Alle Menschen in Karben sind eingeladen, um 18 Uhr vor das Rathaus zu kommen.

red