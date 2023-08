Kritik an Erdölförderplänen in Riedstadt

Von: Annette Schlegl

Die Erdölförderung im Hessischen Ried sei zu gefährlich für das Trinkwasser, meint die Klimaliste Hessen. © Rolf Oeser

Die Klimaliste Hessen sieht durch die Erdölförderung in Riedstadt die Trinkwasserversorgung der Großstädte in Gefahr. Die örtlichen Grünen billigen dagegen die Bohrungen.

Es gibt Alternativen zu Erdöl, aber keine Alternative zu Wasser. Mit diesem Satz wendet sich die Klimaliste Hessen, die bei der Landtagswahl am 8. Oktober antritt, gegen die Erdölförderung in Riedstadt. Die Erschließung neuer Erdölquellen im Grundwasserschutzgebiet Hessisches Ried gefährde die Trinkwasserversorgung von mehr als einer Million Menschen, schreibt die Wählerliste in einer Mitteilung. Die Riedstädter Grünen hingegen opponieren nicht gegen die Erdölförderung. Sie zeigen sich „überrascht, dass die Klimaliste solche Wellen schlägt“, so Ko-Vorsitzender Thomas Caster.

Die Heidelberger Firma Rhein-Petroleum war bei Erkundungsbohrungen in Riedstadt-Goddelau auf eine mächtige erdölführende Gesteinsschicht in 1700 Metern Tiefe gestoßen. Das Öl diffundiert dort aus mikroskopisch kleinen Poren des Gesteins hin zum Förderstrang und wird nach oben gepumpt.

Caster sagt, er ginge mit der Klimaliste d’accord, wenn das in Riedstadt geförderte Erdöl ein fossiler Brennstoff zum Verfeuern wäre. „Aber dieses Öl ist dafür viel zu teuer und zu wertvoll.“ Es handle sich um ein qualitativ sehr hochwertiges Erdöl, das auch im pharmazeutischen Bereich Verwendung finde. „Das heißt, es kann Leben retten“, sagt Caster. Man müsse abgrenzen, wofür es benutzt werde, und unter diesem Gesichtspunkt ergebe die Erdölförderung in Riedstadt durchaus Sinn.

„Erdöl im Boden lassen“, fordert dagegen die Klimaliste Hessen, die sich selbst als „politische Graswurzelbewegung zur Durchsetzung konsequenter Klimaschutzmaßnahmen“ sieht. Das Hessische Ried sei neben dem Vogelsberg sowie Quellen im Kinzigtal und dem Burgwald eines der wesentlichen Trinkwasserversorgungsgebiete Südhessens. Von dort aus würden die Städte Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt mit der wertvollen Ressource versorgt. Bereits jetzt werde bei Extremsommerperioden das Wasser in Südhessen knapp; eine Ersatzbeschaffung sei nicht absehbar.

Die Klimaliste Hessen sieht den Vorstoß, den fossilen Energieträger aus dem Boden zu holen, als kritisch und nicht zeitgemäß an. „Auch wenn ein Teil des Öls beispielsweise für die Herstellung von Paraffin und Vaseline oder anderen medizinischen Produkten dienen würde, so stellt sich dennoch die Frage, ob hierfür mitten in einem der größten Trinkwassergewinnungsgebiete Deutschlands mit dem wassergefährdenden Rohöl hantiert werden sollte“, sagt die Biologin Claudia von Eisenhart Rothe. Nur wenige Tropfen Öl würden reichen, um viele Tausend Liter sauberes Wasser zu verunreinigen. „Man möge sich vorstellen, hier käme es zu einem Havariefall, dann wäre die Versorgung Frankfurts ernsthaft in Gefahr.“

Bei der Herstellung von Paracetamol oder Ibuprofen könne Erdöl bereits erfolgversprechend durch Kiefernharz ersetzt werden, betont die Klimaliste. Außerdem fragt sie nach dem Sinn, Erdölquellen zu erschließen und damit die weitere Nutzung fossiler Energie- und Rohstoffe zu befeuern. Die Liste will von der Landesregierung und den Genehmigungsbehörden wissen, ob das bei Riedstadt entdeckte Erdöl für die Versorgung der Pharmaindustrie von so entscheidender Bedeutung ist, dass die Gefährdung der Trinkwasserversorgung von Millionen Menschen „einfach so hingenommen werden kann“.

Die Kreisgruppe Groß-Gerau des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschand steht der Erdölförderung im Hessischen Ried „neutral“ gegenüber, wie Vorstandsmitglied Heike Muster sagt. „Wir lehnen sie nicht von vornherein ab.“ Eine Grundwassergefährdung müsse aber mit allen Mitteln ausgeschlossen werden. Es dürfe keinerlei Risiko bleiben, keine Vorkehrung eventuell aus Kostengründen unterlassen werden.

Außerdem müsse sichergestellt sein, dass das Erdöl für die Herstellung von Arzneimitteln oder anderen wirklich notwendigen Dingen verwendet wird, für die es keinen Ersatz gibt. Keinesfalls dürfe es verbrannt werden. „Das lässt die Klimakrise nicht zu, weder zum Fahren, Fliegen oder Heizen.“

Das Erdöl, das in Riedstadt aus der Tiefe geholt wird, ist sehr hochwertig. © Rolf Oeser