Kritik am Schulbau

Wetterau - Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Wetterauer Kreistag, Dr. Jörg-Uwe Hahn, hat die Schulbau-Politik im Wetteraukreis als „gescheitert“ bezeichnet. Die politisch Verantwortlichen in den vergangenen Jahrzehnten hätten den Zustand der Schulen nicht ernstgenommen. Hahn verweist dabei auf die vergleichende Studie der GEW Hessen zu Bauinvestitionen und Unterhaltungsausgaben im Schulbereich in Hessen im Zeitraum von 1992 bis 2021.

Diese sei ein „Dokument des Scheiterns der Schulbau-Politik im Wetteraukreis“. In Sachen Investitionen pro Schüler liege der Wetteraukreis auf dem drittletzten Platz. Nur in Kassel und im Vogelsbergkreis sei noch weniger investiert worden. Die Studie hat sowohl die Bauinvestitionen pro Schüler als auch die aufgebrachten Zahlungen für die Bauunterhaltung pro Schüler zusammengestellt. Danach hat der Wetteraukreis 369 Euro pro Schüler für Investitionen eingesetzt. Die niedrigste Zahl ist in Kassel mit 190 Euro gemessen worden. „Der benachbarte Hochtaunuskreises hat im selben Zeitraum 1171 Euro pro Schüler für Schulbauten aufgebracht“, sagt Hahn. Die FDP will das Thema auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am Mittwoch, 4. Oktober, setzen. red