Kreistag will kein junges Parlament

Mehrheit gegen Vorschlag

Main-Taunus - Kinder- und Schülerparlamente gibt es schon in verschiedenen Orten des Kreises, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Die Beteiligung von Jugendlichen hat sich als schwieriger herausgestellt, denn sie sind für stark formalisierte Verfahren wie Parlamente zumeist nicht zu haben. Auf Kreisebene will man es gar nicht erst versuchen - der Kreistag lehnte es ab, Ideen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den politischen Entscheidungen zu entwickeln.

Genau dies hatten die Linken in einem Antrag vorgeschlagen. Es solle ein Modell entwickelt werden, mit dessen Hilfe Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichem Hintergrund an der Politik beteiligt werden können. Aber die Kreistagskoalition hält davon nichts. Bei vielen Themen, die für die Jugendlichen wichtig seien, habe der Kreis keine Kompetenzen, sagt etwa Eschborns Bürgermeister Adnan Shaikh (CDU). Eine Beteiligung könne da nur Politikverdrossenheit erzeugen. Katja Lindenau (Grüne) plädierte dafür abzuwarten, bis die Forderung nach Beteiligung aus den Kreisen der Jugendlichen selbst kommt. Die Jugendlichen könnten sich äußern, hätten es bislang aber nicht getan, argumentiert Karl-Heinz Spengler von den Freien Wählern. Die Kreistagsabgeordnete Gisela Stang (SPD) sieht generell keinen großen Wunsch nach Beteiligung an der Kreispolitik, Beleg sei die Wahlbeteiligung von zuletzt 28 Prozent. Man müsse über neue Formen nachdenken, zum Beispiel über mehr Mitarbeit an einzelnen Themen oder Projekten. „Die Perspektive von Kindern und Jugendlichen ist eine ganz andere als die von Erwachsenen“, gibt die frühere Hofheimer Bürgermeisterin zu bedenken. Eine Diskussion darüber müsse geführt werden, womöglich werde die SPD noch einen Antrag einbringen. Das Thema ist also nicht ganz vom Tisch. bt