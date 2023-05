Kreistag will Druck machen bei Al-Wazir

Ausbau der A5 war Thema

HOCHTAUNUS - Exakt 144 Autobahnausbauprojekte, 29 davon in Hessen, hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) im Berliner Dreierbündnis durchgeboxt, damit die Ampel für Bagger „auf grün gestellt“ und die politische Farbenlehre auf links gedreht. Die 29 hessischen Projekte lassen Deutschlands obersten Straßenwärter mitten ins Herz der Hessen-FDP hineinblicken, wo sich als Speerspitze der Landesliste Steinbachs Ex-Bürgermeister Stefan Naas seit Monaten warmläuft, nach der Landtagswahl Wirtschafts- und Verkehrsminister zu werden. Naas wird nicht müde, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in Sachen Verkehrsinfrastruktur Untätigkeit vorzuhalten, so auch diesen Montag im Kreistag. Der sollte auftrags der FDP den Kreisausschuss bitten, sich in Wiesbaden und dort insbesondere bei Naas’ Wunschvorgänger, für eine Zustimmung Hessens zu den von der Bundesregierung für das Genehmigungsbeschleunigungsgesetz vorgesehenen Projekten einzusetzen, begründete Holger Grupe den Antrag. Insbesondere sollte mit Bezug zum Hochtaunuskreis erreicht werden, dass auch der acht- bis zehnstreifige Ausbau der A5 dazugehört.

Die Umsetzung des beschlossenen Infrastrukturpakets müsse Handlungsmaxime auch des Hessen-Kabinetts sein, forderte die FDP. Der Ausbau der A5 würde schließlich die für Rhein-Main wichtigste Autobahn entlasten, mehr Lärmschutz und Lebensqualität in Friedrichsdorf und Bad Homburg bringen. Schwarz-Grün hat nur einem Teil des Gesetzes zugestimmt, auch den meisten hessischen Projekten, ausgerechnet dem Ausbau der A5 aber nicht. Leider sei die Begeisterung dafür bei Al-Wazir nicht besonders ausgeprägt. Deshalb, so Naas später in der Debatte, seien ja auch die meisten Landesstraßen in Hessen so schlecht.

Die Mehrheit des Kreistages, allen voran die Koalition aus CDU, SPD und FW, war in der Sache jedoch näher bei den Liberalen, als diese das erwartet hatten. Der Antrag beleuchte nur die Autobahnen, dabei gebe es aber auch viele Landesstraßen, deren Benutzer seit Jahren darauf warten, dass sie ausgebaut werden, begründete FW-Fraktionschef Götz Esser, seines Zeichens schlaglochgeplagter Weilroder Bürgermeister, einen Änderungsantrag der Koalition, in dem er vom „Landesbetrieb Hessen Immobil“ sprach. Für die Koalition, deren Hauptakteur CDU in Wiesbaden mit den Grünen den Kabinettstisch teilt, war die ganze Geschichte ein diplomatischer Drahtseilakt. Eigentlich hätte der um die Landesstraßen erweiterte und damit weitergehende Antrag den üblichen Greifreflex („Wir übernehmen natürlich den Antrag der FDP“) auslösen müssen, tat er aber nicht. Denn: Die über so viel Schützenhilfe freudig überraschte FDP assistierte flugs und übernahm ihrerseits den „Antrag der CDU“, wie es mehrfach die beiden anderen Koalitionspartner unterschlagend hieß. Und die Union ließ es klaglos, ja sogar sehr gerne, geschehen, blieb ihr so doch der Tritt gegen das Schienbein der Wiesbadener Kollegen erspart. as