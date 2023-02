Kreis schafft mehr Plätze

Mangel an Betreuungsangeboten

BAD HOMBURG - Der Kreis will zum Sommer zwei weitere Gruppen im Betreuungszentrum der Paul-Maar-Schule in Ober-Erlenbach einrichten. Das verkündete Stadträtin Lucia Lewalter-Schoor (SPD) am Dienstagabend im Jugend- und Sozialausschuss. Zuvor hatte es teils massive Beschwerden von Eltern gegeben, weil bei rund 70 Betreuungsanfragen für Erstklässler im kommenden Schuljahr nur zehn Plätze vergeben werden sollten.

Ober-Erlenbachs Ortsvorsteher Martin Burk (parteilos) hatte im Ausschuss vom Unmut der Eltern im Stadtteil berichtet. Durch die kurzfristige Lösung soll es möglich sein, allen Kindern einen Betreuungsplatz anbieten zu können. hko