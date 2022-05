Saisonstart am Langener Waldsee steht an: Das ändert sich 2022

Von: Julia Radgen

Der Saisonstart am Langener Waldsee steht an. Für Besucher gibt es in der Saison 2022 einige Veränderungen.

Langen - Eine gute Nachricht für Badefreunde: Der Saisonstart im Strandbad Langener Waldsee und im Freizeit- und Familienbad an der Teichstraße steht kurz bevor. Dieses Jahr soll es auch keine Begrenzung der Besucherzahlen mehr geben. Bei den Tickets gibt‘s derweil einige Neuerungen.

Die Bäder- und Hallenmanagement Langen (BaHaMa) GmbH hat als Öffnungstermin Samstag, 14. Mai, festgelegt. Zum gleichen Datum beginnt im Hallenbad an der Südlichen Ringstraße die Betriebspause. Beide Freibäder haben dann wieder täglich von 8 bis 20.30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 19.45 Uhr. Witterungsbedingte Änderungen bei den Öffnungszeiten sind möglich. Die coronabedingten Einschränkungen fallen nach aktuellen Stand weg. Im Freizeit- und Familienbad werden wieder alle Wasserattraktionen, das Kinderbecken, der Sprungturm, das Volleyballfeld, der Beachsoccerplatz und der Spielplatz in Betrieb sein, eine Beschränkung der Besucherkapazität wird es nicht geben.

Langener Waldsee: Probleme mit Stand-Up-Paddlern

Am Langener Waldsee mit seinem großen Sandstrand können sich wieder zigtausende Badegäste entspannen – auch hier gibt es keine Beschränkung der Besucherkapazität mehr. Wem es zu heiß wird, der legt sich unter eines der großen Sonnensegel. Besonders beliebt ist das Strandbad auch wegen seines FKK-Abschnitts am Nordufer. Rund 70 000 Quadratmeter bewachte Wasserfläche bieten viel Platz zum Schwimmen und Planschen, auch die vier Badeinseln dürfen uneingeschränkt genutzt werden. Genauso wie die Beachvolleyballplätze, Tischtennisplatten oder das Spielschiff. Auch der Kiosk mit dem bewährten Pächter und seinem Team nimmt mit Saisonstart wieder seinen Betrieb auf.

Trubel im Strandbad: So wie auf diesem Bild aus dem Sommer 2020 wird es bald am Waldsee wieder aussehen – wahrscheinlich ist es noch voller. Denn es gibt in dieser Saison keine Begrenzung der Besucherzahl mehr. (Archiv) © Strohfeldt

Den Einsatz von sogenannten Stand-Up-Paddels untersagt die BaHaMa hingegen, da die Nutzer dieser Bords immer wieder auf das Betriebsgelände der Firma Sehring fahren und sich nicht an die Vorgaben und Durchsagen des städtischen Betriebspersonals halten. Dies ist besonders gefährlich, da die Sicherheit der Sportler nicht gewährleistet werden kann. Außerdem stellt das Verlassen der Badbegrenzung eine Ordnungswidrigkeit dar.

Langener Waldsee: Auch Campen ist 2022 wieder möglich

Auch Campen am Waldsee ist wieder möglich. Der Zeltplatz bietet 80 Stellplätze und Platz für zwölf Wohnmobile. Die Zeltplatzsaison beginnt allerdings erst am 3. Juni. Die Tickets für Park-, Zelt- und Stellplätze können nur online gebucht werden.

Neben dem Auto – es gibt 800 kostenpflichtige Pkw-Parkplätze – und dem Fahrrad ist der Waldsee-Bus eine weitere Möglichkeit, um zum Strandbad zu kommen: Er fährt ab dem Bahnhof Dreieich-Buchschlag am Wochenende, an Feiertagen und während der Sommerferien im Halbstundentakt – allerdings nur bei schönem Badewetter und heißen Temperaturen. Wer gut zu Fuß ist, kann die jeweils rund drei Kilometer lange Wegstrecke von den S-Bahn-Haltestellen Buchschlag oder Langen-Flugsicherung auch laufen.

Parkplatztickets nur noch online Der Einzeleintritt ins Freizeit- und Familienbad kostet für Erwachsene fünf Euro. Bei der Onlinebuchung bleibt der Preis bei 4,90 Euro inklusive Gebühren. An der Strandbadkasse werden sechs Euro fällig, online 5,90 Euro. Der Einzeleintritt für Kinder ab vier Jahren, Jugendliche, Schüler, Studierende, Auszubildende und Personen, die ein FSJ oder einen Bundesfreiwilligendienst machen, liegt bei drei Euro.

Parkplatztickets für das Strandbad Langener Waldsee sind nur noch online buchbar. Sie kosten inklusive Gebühren 7,50 Euro ohne Stundenbeschränkung und im Feierabendtarif ab 18 Uhr vier Euro. Krafträder zahlen fünf Euro für den ganzen Tag und 2,50 Euro bei Ankunft nach 18 Uhr.



Alle, die regelmäßig ins Wasser wollen, sichern sich am besten die neuen Saisontickets im Scheckkartenformat. Sie sind im Hallenbad bis 13. Mai und danach an der Kasse des Freizeit- und Familienbads erhältlich (95 Euro für Erwachsene, 55 Euro für Begünstigte). Letztmalig werden sie am Dienstag, 31. Mai, veräußert. Besonders günstig sind die Konditionen für Familien mit Kindern bis 17 Jahre. Eltern dürfen eine Saison lang für 65 Euro schwimmen und legen 35 Euro für das erste und 30 Euro für das zweite Kind drauf. Wer mehr Nachwuchs hat, kann diesen zum Nulltarif mit Tickets versorgen. Zudem gibt es Zwölfmonatskarten und auch wieder die beliebten Zehnerkarten (Erwachsene: 40 Euro, Begünstigte: 25 Euro). (jrd)

Infos zu Ticketpreisen und Zugang zum Buchungsportal gibt es im Internet . Nähere Infos zum Waldsee-Bus gibt es auf der Seite der KVG oder 06074 69669065 (automatische Ansage) und 01801 7684636 (Hotline).