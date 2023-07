Kreis mietet Gebäude für Flüchtlinge

Sechs Unterkünfte mit insgesamt bis zu 300 Plätzen

Main-Taunus - Der Main-Taunus-Kreis mietet weitere Gebäude als Flüchtlingsunterkünfte. Wie Landrat Michael Cyriax mitteilt, hat der Kreisausschuss Beschlüsse zu sechs Objekten gefasst. Die Häuser in Sulzbach, Flörsheim, Eppstein, Kelkheim, Hattersheim und Liederbach seien für insgesamt fast 300 Personen vorgesehen. „Wir müssen ständig neue Unterkünfte suchen; mit den bestehenden ist die Aufnahme von Flüchtlingen nicht zu schaffen“, sagt Cyriax. „An dieser Realität hat sich nicht einen Deut etwas geändert.“

In Flörsheim mietet der Kreis einen Beherbergungsbetrieb in der Jahnstraße. Der Vertrag läuft zunächst auf acht Jahre und schafft Platz für bis zu 56 Menschen. In dem Gebäude seien derzeit Monteure und Saisonarbeiter untergebracht. Nach einem Umbau eigne sich das Haus sowohl für Einzelpersonen als auch Familien. Mit dem Gebäude werde ein Ersatz für das „Haus Herrenberg“ geschaffen, wo der Mietvertrag Ende Juni ausläuft.

In einem ehemaligen Bürogebäude in Sulzbach können laut Mitteilung des Kreises bis zu 70 Menschen untergebracht werden. Das zweistöckige Haus in der Wiesenstraße werde bereits von der Caritas zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Sie wolle das Objekt aber aufgeben. Der Kreis wolle es von Oktober an zunächst auf die Dauer von fünf Jahren von dem privaten Eigentümer mieten. Das Gebäude sei sowohl für Familien als auch für Einzelpersonen geeignet.

Bis zu 55 Personen sollen den Angaben zufolge in einem Wohn- und Geschäftshaus im Valterweg in Eppstein-Bremthal unterkommen. Der Kreis will es zum 1. Januar 2024 für zunächst vier Jahre mieten. Auch dieses zweistöckige Gebäude eigne sich für Einzelpersonen als auch Familien.

Vor allem Familien sollen nach Kelkheim

In Kelkheim-Fischbach mietet der Kreis ein Mehrfamilienhaus in der Straße Zum Gimbacher Hof. Belegt werden soll es ab Dezember mit bis zu 37 Menschen, der Vertrag laufe zunächst über sechs Jahre. Der zweigeschossige Bau sei besonders für Familien vorgesehen.

In Hattersheim-Okriftel werde ein Einfamilienhaus mit abgeschlossenen Wohneinheiten für bis zu 28 Personen gemietet. Der Vertrag für das Haus in der Mozartstraße wurde für zunächst sieben Jahre geschlossen, belegt werden könne das Gebäude vom Jahresbeginn 2024 an.

In Liederbach schließlich verlängert der Kreis einen bereits zum vergangenen Sommer geschlossenen Mietvertrag um zwei Jahre. Vorgesehen ist das Gebäude in der Rossertstraße für bis zu 50 Personen . red