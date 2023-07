Vorwurf der Klüngelei: Raunheimer Rathaus durchsucht

Von: Claudia Kabel

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt sucht nach Beweisen. © Jens Joachim

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat am Freitag das Raunheimer Rathaus durchsuchen lassen. Im Raum steht der Verdacht der Untreue.

Das Rathaus in Raunheim (Kreis Groß-Gerau) ist am Freitagmorgen von der Kriminalpolizei durchsucht worden. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue, wie Robert Hartmann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt der FR auf Anfrage mitteilte. „Wir prüfen, ob unrechtmäßige Provisionen gewährt wurden“, so der Oberstaatsanwalt. Bei der Durchsuchung sei es um das Auffinden von Beweismitteln, insbesondere schriftlichen Aufzeichnungen, gegangen.

Wegen mutmaßlicher Klüngelei während der Amtszeit des im Dezember 2022 verstorbenen Bürgermeisters Thomas Jühe (SPD) hatte der frühere SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Werner Wicht Anzeige gegen den Magistrat, einen Amtsleiter und einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung gestellt. Laut Medienberichten geht es auch um hohe Provisionszahlungen bei Grundstücksverkäufen durch die Stadt, Gehaltssteigerungen sowie um die Verrichtung von Arbeiten städtischer Bediensteter an Jühes Privathaus in Österreich.

Raunheim: Akteneinsichtsausschuss soll unklare Vorgänge klären

Als Reaktion auf die Vorwürfe hatte die Stadtverordnetenversammlung im Mai diesen Jahres fraktionsübergreifend für die Einrichtung eines Akteneinsichtsausschusses gestimmt. Dieser soll außertarifliche Zahlungen und Zulagen an Angestellte der Stadtverwaltung sowie der Eigenbetriebe und die Höhergruppierungen städtischer Mitarbeiter:innen in den letzten fünf Jahren untersuchen.

Zur Begründung des einstimmig gefassten Beschlusses hieß es, „die lntegrität der städtischen Verwaltung, insbesondere ihres Verwaltungshandelns ist ein wichtiges Gut und elementarer Bestandteil der Verbindung zwischen Bürgern und Kommunalverwaltung“. Die zu vernehmenden Vorwürfe seien dazu geeignet, diese lntegrität in Frage zu stellen, was die Arbeit der Verwaltung belaste. Auch das Verhältnis .zwischen Verwaltung, Parlament und Bürgerschaft werde dadurch gestört.

Der Ausschuss hat seine Arbeit bereits aufgenommen.