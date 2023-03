Gößwein entscheidet Stichwahl-Krimi in Bischofsheim für sich

Von: Jens Joachim

Qual der Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger in Bischofsheim konnten sich am Sonntag zwischen Amtsinhaber Ingo Kalweit (CDU) und seiner Herausforderin Lisa Gößwein (SPD) entscheiden. © Michael Schick

In der Gemeinde Bischofsheim im Kreis Groß-Gerau hatten an diesem Sonntag rund 9450 Wahlberechtigte beim Stichentscheid der Bürgermeisterwahl die Wahl zwischen Amtsinhaber Ingo Kalweit (CDU) und seiner Herausforderin Lisa Gößwein (SPD). Die Auszählung der Stimmen entwickelte sich zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen.

+++ 19.33 Uhr: Die Gemeinde Bischofsheim im Kreis Groß-Gerau bekommt mit Lisa Gößwein eine neue Bürgermeisterin. Die 36-jährige Physiotherapeutin und SPD-Fraktionsvorsitzende setzte sich gegen Amtsinhaber Ingo Kalweit (CDU) durch. Für Gößwein wurden laut dem vorläufigen Endergebnis 50,46 Prozent der Stimmen ausgezählt, für Kalweit 49,54 Prozent.

Gößwein bekam 43 Stimmen mehr als Kalweit. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Gemeindeverwaltung mit 49,4 Prozent etwas niedriger als beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen, als 50,6 Prozent der mehr als 9450 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten..

+++ 19.22 Uhr: Jetzt fehlt nur noch das Ergebnis der Briefwahl. In den beiden Wahlbezirken in der Georg-Mangold-Schule sowie im Wahllokal in der Turnhalle des TV 1883 lag Lisa Gößwein vor Ingo Kalweit, der in der Kita Klinker und der Kita Birkenweg vor Gößwein lag.

+++ 18.59 Uhr: Auch nach der Auszählung von fünf der sechs Wahlbezirke liegt Lisa Gößwein von der SPD mit 51,98 Prozent knapp vor Amtsinhaber Ingo Kalweit von der CDU, für den bislang 48,02 Prozent abgegeben wurden. Gößweins Vorsprung ist auf 113 Stimmen angewachsen. Wer macht das Rennen?

+++ 18.51 Uhr: Jetzt hat wieder Lisa Gößwein mit 47 Stimmen Vorsprung die Nase vorn! Nach Auszählung von vier der sechs Wahlbezirke kommt sie auf 51,04 Prozent, Kalweit auf 48,96 Prozent.

Stichwahl-Krimi in Bischofsheim: Gößwein knapp vor Kalweit

+++ 18.40 Uhr: Nach Auszählung von drei von sechs Wahlkreisen hat sich das Blatt in Bischofsheim nun gewendet: Jetzt führt Amtsinhaber Ingo Kalweit mit 51,78 Prozent der Stimmen vor seiner Herausforderin, der SPD-Fraktionsvorsitzenden Lisa Gößwein, für die bislang 48,22 Prozent der Stimmen ausgezählt wurden. Kalweits Vorsprung beträgt derzeit 60 Stimmen. Es bleibt spannend.

Update vom Sonntag, 26.03.2023, 18.35 Uhr: Nach der Auszählung von einem der sechs Wahlkreise sieht es nach einem Wechsel im Bischofsheimer Rathaus aus: Für SPD-Kandidatin Lisa Gößwein wurden nach Angaben der Gemeinde 55,01 Prozent abgegeben, für Bürgermeister Ingo Kalweit 44,99 Prozent.

Bürgermeisterwahl in Bischofsheim: Bleibt Kalweit oder kommt Gößwein?

Erstmeldung vom Freitag, 24.03.2023, 18.15 Uhr: Bleibt Bürgermeister Ingo Kalweit (CDU) im Amt oder wird er von seiner Herausforderin Lisa Gößwein (SPD) abgelöst? Am Sonntag kommt es in Bischofsheim zur Stichwahl zwischen dem Rathauschef und der derzeitigen SPD-Fraktionsvorsitzenden.

Die SPD-Kandidatin bekam im ersten Wahlgang am 12. März mit 45,5 Prozent die meisten Stimmen, Bürgermeister Kalweit bekam 98 Stimmen weniger und musste sich mit 43,4 Prozent mit dem zweiten Platz begnügen.

Stichwahl in Bischofsheim: Zur Wahl aufgerufen sind rund 9450 Wahlberechtigte

Für Roman Fliedner, den früheren Gemeindevertreter der Bischofsheimer Freien Wählergemeinschaft, votierten 3,3 Prozent. Und für die ehemalige Bischofsheimer Bauamtsleiterin Andrea Steingötter (parteilos) 7,7 Prozent.

Zur Stichwahl aufgerufen sind rund 9450 Wahlberechtigte.