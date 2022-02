Schäden nach S-Bahn-Entgleisung in Rüsselsheim sind groß

Rüsselsheim

Von Annette Schlegl

Die in Rüsselsheim entgleiste S-Bahn hat vor allem die Schienen stark beschädigt. Deshalb sind bis Mittwochfrüh noch Umleitungen und Ersatzverkehr notwendig.

Die am Mittwoch in Rüsselsheim entgleiste S-Bahn der Linie S9 hat größere Schäden verursacht als bisher angenommen. Die Deutsche Bahn (DB) arbeite zwar mit Hochdruck „an der Reparatur der Infrastruktur“, so eine Bahnsprecherin, aber die Züge könnten erst Mitte der kommenden Woche wieder auf der Strecke fahren.

Spezialist:innen der Bahn haben sich inzwischen vor Ort, in Höhe des Opel-Altwerks, ein Bild von der Lage gemacht und die Schäden eruiert. Ergebnis: Der Bahnhof Rüsselsheim bleibt weiterhin komplett gesperrt. „Vor Mittwochfrüh werden wir die Strecke nicht freigeben können“, so die Bahnsprecherin. Die bisher kommunizierten Umleitungen und Ersatzverkehre mit Bussen hätten bis dahin Bestand.

Weiterhin Ersatzverkehr Bis Mittwochfrüh ist die S8 wegen des S-Bahn-Unfalls nur zwischen Wiesbaden-Hauptbahnhof und Mainz-Bischofsheim unterwegs. Die S9 fährt lediglich zwischen Raunheim und Hanau. Zwischen Raunheim und Mainz-Bischofsheim pendeln Busse als Ersatzverkehr, die in Rüsselsheim vor dem Opel-Hauptgebäude in der Marktstraße halten und dann über den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) weiterfahren.



Die Regionalzüge werden bis dahin über Hochheim und Frankfurt-Höchst umgeleitet. Dadurch könnten laut DB einige Haltestellen wie die Bahnhöfe „Mainz Römisches Theater“ oder „Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof“ nicht angefahren werden. ann

Über die Schadenssumme könne man noch keine Auskunft geben, sagte die Sprecherin, sie sei aber „erheblich“.

300 Meter Gleis müssten erneuert werden, eine Weiche, ein Signal und „die komplette Anbindung ans Stellwerk“ sei zu reparieren. Mehrere Hundert Meter Kabel, die im Gleisbett verlegt sind, seien bei dem S-Bahn-Unfall am Mittwoch gegen 21.50 Uhr in Mitleidenschaft gezogen worden. Die beschädigten Kabel müssen ausgetauscht werden, damit der Fahrdienstleiter dem Lokführer einen Stopp oder eine Weiterfahrt durch ein rotes oder grünes Licht am Masten signalisieren kann.

Der nach Ausfahrt aus dem Bahnhof Rüsselsheim entgleiste hintere Triebwagen wurde am Donnerstagnachmittag mit einem Schienenkran wieder auf die Gleise gesetzt und fuhr zur Reparatur in die Werkstatt. Dort werde er aktuell untersucht, so die Sprecherin am Freitag.

Gleich nach dem Aufgleisen des Zuges sei mit der Instandsetzung der Infrastruktur begonnen worden. Die Arbeiten würden auch über das Wochenende fortgesetzt.