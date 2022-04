Rüsselsheim: Serien-Star Frédéric Brossier als schwuler Fitnesstrainer auf Erfolgskurs

Von: Andreas Hartmann

Frédéric Brossier aus Rüsselsheim ist einer der Hauptdarsteller der schwulen TV-Serie „All you need“ der ARD. Bild: ARD Degeto/Andrea Hansen © ARD Degeto/Andrea Hansen

Der Rüsselsheimer Schauspieler Frédéric Brossier ist dank der Serie „All you need“ auf dem Weg nach oben. Am Freitag wird die zweite Staffel veröffentlicht.

Für seine erste Rolle musste sich Frédéric Brossier nicht viel Text merken. „Ich war als Schulanfänger ein Schaf im Krippenspiel der Rüsselsheimer Stadtkirche“, erzählt er und muss selbst lachen bei der Erinnerung daran. „Da bin ich Mäh machend durch die Kirchenbänke gekrabbelt.“ Inzwischen ist Brossier längst Profi, und eine unerwartet erfolgreiche Fernsehserie gibt der Karriere des 30 Jahre alten Schauspielers ziemlichen Schwung. In Rüsselsheim in einer deutsch-französischen Familie aufgewachsen, hat er in der Stadt immer noch viele Freunde, und auch seine Familie lebt hier.

„All you need“ ist eine Berliner Beziehungskomödie über vier Freunde, die von der ARD ursprünglich nur für ihre Mediathek produziert und die dann im Mai vergangenen Jahres über den Spartensender One ausgestrahlt wurde. Wegen des anhaltenden Erfolgs landete sie schließlich im Abendprogramm des Ersten Deutschen Fernsehens. Inzwischen ist die Serie sogar für einen Grimme-Preis nominiert, und an diesem Freitag erscheint Staffel Zwei, wieder mit Brossier als Fitnesstrainer Robbie.

„All you need“: Erste deutsche Fernsehserie mit ausschließlich schwulen Hauptfiguren

„All you need“ ist, schwer zu glauben, tatsächlich die erste deutsche Fernsehserie überhaupt mit ausschließlich schwulen Hauptfiguren. „Im echten Leben sind alle Hauptdarsteller hetero“, sagt Brossier. „Ich kann aber verstehen, dass es Irritationen gab, dass die Hauptdarsteller heterosexuell sind, und dass es die Sehnsucht gibt, dass sie ihre Rollen auch im wirklichen Leben repräsentieren. Aber sollen denn im Umkehrschluss schwule Schauspieler etwa keine Heteros spielen dürfen? Das wäre doch absurd. Rollen sollte man nicht wegen einer sexuellen Orientierung besetzen.“

Frédéric Brossier besucht sein altes Gymnasium in Rüsselsheim

Gerade war Brossier, der nach einer Schauspielausbildung in Hannover und einem festen Engagement am renommierten Hans-Otto-Theater - „das ist halb so groß wie das Theater in Rüsselsheim“, meint er lachend - heute in Berlin lebt, zur Feier seines 30. Geburtstags wieder mal bei der Familie in der alten Heimat – und hatte dort dank einer TV-Aufzeichnung eine besondere Begegnung. Er war zu Besuch in seinem alten Gymnasium, der Rüsselsheimer Max-Planck-Schule, und traf dort zum ersten Mal seit dem Abi seinen früheren Lehrer Hergen Schulz wieder, den Leiter der schulischen Theater AG und damit so etwas wie der Karriere-Anschubser.

All you need - Staffel 2 „All you need“ mit Frédéric Brossier in einer der Hauptrollen als Robbie, ist von Freitag, 22. April an, in der ARD-Mediathek zu sehen. Im Fernsehen läuft die sechsteilige zweite Staffel der Serie vom 27. April an. aph

„Er hat sich nur die erste Folge von All you need angeschaut, aber dann abgebrochen, weil er das so befremdlich fand, seinen früheren Schüler nackt zu sehen“, berichtet Brossier. „Aber er ist super stolz auf mich!“ Der Schauspieler schwärmt immer noch von seiner Rolle als Fee in einem Schultheaterstück von Schulz; lang ist’s her.

Nach dem Abitur habe er ein Jahr lang überlegt, was er machen solle, erzählt Brossier. „Dann habe ich einen Schwung Bewerbungen für Wirtschaftsstudien geschrieben und eine für die Schauspielschule in Hannover. Als ich die aber in den Briefkasten geworfen hatte, war ich so euphorisch, dass ich wusste: Das will ich machen!“

Und anders als viele seiner Schauspiel-Kolleg:innen konnte er beim Vorspielen auf Anhieb überzeugen. 700 Leute hatten sich beworben, zehn wurden angenommen. Seither hat Brossier nicht nur Theater gespielt, er war schon in einigen Film-Nebenrollen zu sehen – und nun eben auch in der Serie „All you need“.

ZDF dreht mit Frédéric Brossier SOKO-Folge

Gedreht wurde mitten in der Corona-Pandemie. Das funktionierte, auch wenn mal geküsst oder gefummelt wurde. Er habe sich zwar intensiv auf seine Rolle vorbereitet, „aber“, so erzählt er, „ein schwuler Kollege meinte nur trocken: Du kennst die Community trotzdem nicht.“

Man wird Frédéric Brossier künftig wohl noch öfter im Fernsehen sehen können. Im Sommer zeigt RTL+ die Serie „Der Schiffsarzt“ mit ihm als Barmann Joshua, und das ZDF dreht eine neue Folge der Reihe SOKO Wismar mit dem sympathischen Schauspieler. Und schließlich werde „All you need“ voraussichtlich mit einer dritten Staffel fortgesetzt, sagt er. „Es gibt jedenfalls am Ende von Staffel 2 einen echten Cliffhanger!“