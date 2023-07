Rüsselsheim: Opel-Katalysatoren-Dieb muss acht Jahre in Haft

Von: Jens Joachim

Laxe Sicherheitsvorkehrungen auf dem Opel-Werksgelände erleichterten der Diebesbande die Taten. © Michael Schick

Das Landgericht Darmstadt hat den 30-jährigen Kopf einer Diebesbande zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt. Einen von zwei Komplizen hat die Staatsanwaltschaft nun angeklagt.

Drei Männer haben in den Jahren 2021 und 2022 offenbar sehr laxe Sicherheitsvorkehrungen der Firma Opel ausgenutzt, um mehr als 1200 Katalysatoren und Fahrzeuge für den Abtransport vom Rüsselsheimer Werksgelände zu entwenden. Der nach Einschätzung von Staatsanwalt Adriano Nastasi Kopf der Diebesbande, ein 30-jähriger Mann aus der Gemeinde Nauheim (Kreis Groß-Gerau), ist am Montag von der 1. Großen Strafkammer des Darmstädter Landgerichts zu einer Haftstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Die im Juli 2021 sowie im März, Juli und August 2022 aus zwei Lagerhallen gestohlenen Katalysatoren hatten nach Angaben der Vorsitzenden Richterin Ingrid Schroff einen Wert von 593 000 Euro.

Haftstrafe nach Katalysatoren-Diebstähle bei Opel in Rüsselsheim

Nastasi hatte in seinem Plädoyer eine Haftstrafe von zehn Jahren und drei Monaten gefordert. Rechtsanwalt Manfred Döring, der Verteidiger des einschlägig vorbestraften Mannes, hatte für eine Haftstrafe von maximal sechs Jahren plädiert und wegen der Kokainabhängigkeit seines Mandanten die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt beantragt.

Während der Hauptverhandlung wurde deutlich, dass es der gemeinsam agierenden Diebesbande sehr leicht gemacht wurde, sich der Katalysatoren zu bemächtigen: Die Lagerhallen waren nicht abgeschlossen und in Fahrzeugen, die die Täter zum Abtransport der Katalysatoren nutzten und die später in Brand gesetzt wurden, lagen die Schlüssel. Des Weiteren wurde der ehemalige Opel-Mitarbeiter verurteilt, mit seinen beiden Komplizen versucht zu haben Geldautomaten mittels eines Gasgemischs aufzusprengen, was jedoch aus unterschiedlichen Gründen misslang.

Opel in Rüsselsheim: Dreiköpfige Bande klaute aus Lagerhallen Katalysatoren

Der Prozess gegen den 30-jährigen Angeklagten aus Nauheim im Kreis Groß-Gerau fand vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerchts Darmstadt statt. © Monika Müller

Richterin Schroff bezeichnete in ihrer Urteilsbegründung das Strafmaß von acht Jahren und drei Monaten als „sehr wohlwollend“ . Zugunsten des Angeklagten sei dessen nicht vollumfängliches Geständnis zu bewerten, das auch „nicht von aufrichtiger Einsicht und Reue geprägt“ gewesen sei, führte sie aus.

Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt lehnte das Gericht ab, weil es keinen „symptomatischen Zusammenhang“ zwischen der Drogensucht und den Taten gebe.

Anklage gegen weiteres Mitglied der Katalysatoren-Diebesbande

Die Täter hätten „mit immenser krimineller Energie“, sehr planvoll und überlegt agiert und sich mit den Einnahmen aus den Verkäufen der Katalysatoren „einen gehobenen Lebensstil finanzieren wollen“, sagte die Richterin.

Staatsanwalt Nastasi sagte der FR nach dem Prozess, er habe inzwischen gegen einen Komplizen des Nauheimers Anklage erhoben, die derzeit bearbeitet werde. Der dritte Mittäter soll sich in die Türkei abgesetzt haben.