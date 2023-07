Rüsselsheim: OB-Stichwahl zwischen Burghardt und Jobst

Von: Jens Joachim

Patrick Burhardt (CDU), der 42-Jährige war schon von 2012 bis 2017 OB von Rüsseslheim. © Michael Schick

Der frühere CDU-Oberbürgermeister Patrick Burghardt trifft am 16. Juli in der Stichwahl auf Steffen Jobst, den Kandidaten der Rüsselsheimer Wählergemeinschaft.

Bei der OB-Wahl in Rüsselsheim hat am Sonntag im ersten Wahlgang keiner der fünf Kandidierenden mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten. Daher kommt es in zwei Wochen, am Sonntag, 16. Juli, zur Stichwahl zwischen Patrick Burghardt (CDU) und Steffen Jobst, dem Kandidaten der Wählergemeinschaft „Wir sind Rüsselsheim“.

Auf Burghardt, der bereits von 2012 bis 2017 Rüsselsheimer Rathauschef war und der seit 2019 Digitalsstaatssekretär des Landes Hessen ist, wurden am Sonntag 46,7 Prozent der Stimmen abgegeben. Für Jobst votierten 28,9 Prozent. Der 42-jährige Burghardt hatte 2017 die Stichwahl gegen den parteilosen Udo Bausch verloren, dessen Amtszeit Ende des Jahres endet und der sich am Sonntag nicht zur Wiederwahl stellte.

OB-Wahl in Rüsselsheim: SPD-Kandidat Jens Grode scheitert

Auf Platz drei landete mit 21,6 Prozent der Stimmen Stadtverordnetenvorsteher Jens Grode (SPD), der es somit nicht in die Stichwahl schaffte. Daniela Zaun, die für die Satirepartei „Die Partei“ antrat, kam auf 1,5 Prozent, der parteilose Einzelbewerber Christian Bihn auf 1,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang lag bei rund 34,0 Prozent. „Die geringe Wahlbeteiligung muss uns alle beschäftigen“, sagte Burghardt in einer ersten Reaktion.

Bürgermeister Dennis Grieser (Grüne) kündigte im Gespräch mit Radio Rüsselsheim an: „Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben in zwei Wochen CDU wählen.“ WsR-Kandidat Jobst sei für ihn „unwählbar“. Als Kreisvorsitzender der Grünen sage er, „es wäre nicht gut, von Jobst zum Oberbürgermeister gewählt würde.“ Er wäre „ein Oberbürgermeister ohne Stadt“, weil es im Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung andere Mehrheiten gebe, so Grieser.

Rüsselsheim: Patrick Burghardt (CDU) und Steffen Jobst in der Stichwahl

Steffen Jobst, der 54-Jährige kandidiert für die Wählergemeinschaft „Wir sind Rüsselsheim. © Michael Schick

Sowohl Burghardt als auch Jobst äußerten sich in Hinblick auf die Stichwahl optimistisch, die Wahl zu gewinnen. Burghardt sagte, es freue ihn, dass Bürgermeister Grieser ihn in zwei Wochen wählen wolle. „Wir müssen zusammenstehen, um anderes zu verhindern“, sagte Burghardt, ohne Jobst namentlich zu nennen.

Die Rüsselsheimer Stadtverwaltung teilte mit, die Ausgabe von Briefwahlunterlagen im Stadtbüro an der Frankfurter Straße bleibe von diesem Montag, 3. Juli, bis einschließlich Mittwoch, 5. Juli, geschlossen. Grund hierfür sei die für die Stichwahl notwendigen Vorbereitungsarbeiten.

Rüsselsheim: Ausgabe von Briefwahlunterlagen erst wieder ab Donnerstag

Die Briefwahlausgabe im Stadtbüro öffne für die Beantragung und Abholung von Wahlunterlagen erst wieder am Donnerstag, 6. Juli. In dringenden Fällen sei das Wahlamt unter der E-Mail-Adresse wahlamt@ruesselsheim.de oder telefonisch unter den Nummern 06142/83-2418 oder 06142/83-2419 zu erreichen.

Auf der Internetseite www.ruesselsheim.de werde jedoch der Online-Wahlscheinantrag bereits am Montag zur Verfügung stehen. Wahlberechtigte können die Unterlagen auch per E-Mail oder per Briefpost beantragen.

OB-Wahl in Rüsselsheim: Opel bleibt das große Thema