Rüsselsheim: Ex-OB gewinnt Oberbürgermeister-Stichwahl

Von: Annette Schlegl

Ein strahlendes Siegerlächeln: Patrick Burghardt mit Frau Stefanie und einer seiner Töchter. © Michael Schick

Patrick Burghardt (CDU) holt bei der Oberbürgermeister-Stichwahl fast 60 Prozent der gültigen Stimmen. Sein Kontrahent Steffen Jobst (WsR) zeigt sich als schlechter Verlierer.

Der neue Rathauschef von Rüsselsheim ist nicht nur den Rüsselsheimern wohlbekannt: Der CDU-Kandidat Patrick Burghardt hat am gestrigen Sonntag die Oberbürgermeister-Stichwahl gewonnen. Der 42-Jährige war schon von 2012 bis 2017 Oberbürgermeister von Rüsselsheim und ist seit 2019 Digitalstaatssekretär des Landes Hessen. Er setzte sich beim gestrigen zweiten Urnengang mit 58,03 Prozent gegen Steffen Jobst, den Kandidaten der Wählergemeinschaft „Wir sind Rüsselsheim“ (WsR), durch.

Das Ergebnis der gestrigen Stichwahl war quasi vorauszusehen. Patrick Burghardt hatte schon im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 46,7 Prozent der gültigen Stimmen erhalten – und damit deutlich mehr als der WsR-Kandidat Jobst, der auf 28,9 Prozent kam. Außerdem hatten auch Bürgermeister Dennis Grieser (Grüne), die SPD und die FDP zur Unterstützung des CDU-Bewerbers aufgerufen.

Dennoch war es erst einmal enger als von vielen gedacht: Mit Auszählung des ersten Stimmbezirks (Gerhart-Hauptmann-Schule) hatte Burghardt die Nase vorn. 55,7 Prozent aller Wähler votierten für ihn, 44,3 Prozent für Jobst. Im Lauf des Wahlabends verfestigte sich dann der Sieg des Christdemokraten immer mehr. Als die Hälfte aller Stimmbezirke ausgezählt war, lag er schon fast uneinholbar mit mehr als 1000 Stimmen vorn. Am Ende zeigte der Grafikbalken 58,03 Prozent für Burghardt an, Jobst erreichte 41,97 Prozent. Oder anders gesagt: 8245 Stimmen fielen auf Burghardt, 5962 auf Jobst.

Damit gelang Burghardt nun, was ihm im Oktober 2017 verwehrt blieb: Damals verlor er die Stichwahl zum Oberbürgermeister knapp gegen den parteilosen Kandidaten Udo Bausch, der seinerzeit 50,7 Prozent aller gültigen Stimmen einheimste. Burghardt unterlag Bausch im zweiten Wahlgang mit 49,3 Prozent – obwohl er im ersten Wahlgang mit insgesamt drei Bewerbern 49,0 Prozent aller Stimmen abgesahnt hatte.

Applaus brandete auf, als Burghardt zusammen mit seiner Frau Stefanie und seinen zwei Töchtern kurz nach 19 Uhr die Großsporthalle betrat, wo die Wahlergebnisse präsentiert wurden. Da fehlten zwar noch die Ergebnisse aus vier Stimmbezirken, er lag aber schon uneinholbar vorn. Bravo-Rufe, Händeschütteln, Umarmungen – der 42-Jährige freute sich über so viele Glückwünsche, fand auch „an die 60 Prozent aller Stimmen gut“, war aber betrübt über die Wahlbeteiligung, die lediglich bei 32,43 Prozent lag. Das heißt: Nur jeder Dritte der 44 748 Wahlberechtigten machte bei der OB-Stichwahl ein Kreuzchen.

„Das ist der Grund, warum ich die OB-Wahl gerne zusammen mit der Landtagswahl gehabt hätte“, sagte er. „Es muss uns beschäftigen, wie wir die Akzeptanz solcher Wahlen erhöhen können.“

Der Wahlgewinner kündigte auch gleich an, was er mit Amtsbeginn am 1. Januar 2024 vor hat: Verwaltungsmodernisierung, eine Stabsstelle für Digitalisierung, die Digitalisierung des Haushalts, die Stadtentwicklung, die Wiederbelebung des Bündnisses „Drei gewinnt“, in dem die Städte Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach strategisch zusammenarbeiten. „Mit Sicherheit werden die Dezernate umgebaut“, blickte er voraus, erklärte aber, er werde sich „in Ruhe mit den Dezernenten darüber unterhalten“.

Steffen Jobst zeigte sich am Sonntagabend als schlechter Verlierer: Er gratulierte Burghardt nicht zum Wahlsieg – obwohl er ein paar Minuten vorher noch geäußert hatte, er sei „sehr zufrieden“ mit seinem eigenen Wahlergebnis. Gegen ihn sei „eine ziemliche Hetzkampagne“ gelaufen, sagte er. „CDU, FDP, Grüne und SPD waren gegen mich.“ Der Wähler habe sich für ein „Weiter so“ entschieden; Burghardt habe schließlich schon vor sechs Jahren ohne nennenswerte Änderungen regiert. „Ich hatte die Unterstützung aus der Reihe der vernünftigen Bürger:innen, die was Anderes wollten“, erklärte er. Immerhin habe er viele Themen aufs Tapet gebracht, die den Leuten unter den Nägeln brennen.