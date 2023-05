Raketenfahrzeuge als Blickfang in Rüsselsheim

Von: Annette Schlegl

Stolz präsentieren Oliver Heiliger (l.) und Fritz Schmidt junior die Fahrzeuge mit Raketenantrieb, die in der Ausstellung in ihrer „Werkhalle“ zu sehen sind. © Peter Jülich

Die Stadt Rüsselsheim feiert den Geburtstag des Firmengründers Adam Opel erstmals mit einer ganzen Festwoche. Im Mittelpunkt steht eine Ausstellung mit Raritäten.

Nicht nur für Autoliebhaber ist er ein Augenschmaus, der schwarz glänzende Opel Rennflitzer RAK2 mit einem Raketentriebwerk am Heck. Das Motorrad „Motoclub“ mit den sechs Raketendüsen, das gleich daneben steht, ist ein ähnlicher Hingucker. Beide Raketenfahrzeuge gehören zum Fundus einer Ausstellung, die vom 10. bis 14. Mai in der „Werkhalle“ in Rüsselsheim zu sehen ist. Die Stadt feiert wieder einmal ihren berühmtesten Sohn, den Industriellen Adam Opel, der heute vor 186 Jahren in Rüsselsheim geboren wurde. Diesmal ist die Feier besonders groß und spektakulär.

Vier Raketenfahrzeuge aus den 1920er-Jahren werden in der „Werkhalle“ in Rüsselsheim gezeigt

Seit 2018 würdigt Rüsselsheim jedes Jahr am 9. Mai, dem Geburtstag von Adam Opel, das Leben und Wirken des stadtprägenden Firmengründers und seiner Familie. Diesmal findet nicht nur eine Geburtstagsfeier statt, sondern eine ganze Festwoche. Dabei können auch erstmals vier Raketenfahrzeuge bestaunt werden: zwei Autos, ein Motorrad und ein Leichtflugzeug aus den 1920er-Jahren, die teils Originale, teils Nachbauten sind.

Der RAK1 aus dem Jahr 1923, der im Privatbesitz einer Familie aus Ingelheim ist, hat keinen Raketenantrieb mehr. Er wurde umlackiert und umgebaut. © Peter Jülich

22 Autos, drei Opel-Motorräder, zehn Fahrräder, zwei Nähmaschinen, eine Seifenkiste sowie viele weitere Exponate aus der Firmengeschichte werden gezeigt. Dazu kommen noch weitere Zeugnisse der Industriekultur auf der Veranstaltungsfläche der Halle.

Vorübergehend werden in der Festwoche auch ein Café und eine Wein-Terrasse in der „Werkhalle“ eröffnet.

Der eigentliche Geburtstag von Adam Opel am 9. Mai wird mit einem Abendprogramm mit Vorträgen und einem Ausblick in die technische Zukunft von Opel gefeiert. Diese Veranstaltung ist allerdings schon ausgebucht. ann

Es sei eine Weltpremiere, dass diese Raketenfahrzeuge zusammen gezeigt werden können, sagen Oliver Heiliger und Fritz Schmidt junior, die Betreiber der „Werkhalle“. Sie haben den Veranstaltungsort auf dem Campus F-Bau, der bis vor eineinhalb Jahren noch die Opel-Gewährleistung beherbergte, Ende September vorigen Jahres eröffnet. „Die Exponate werden dort ausgestellt, wo sie entworfen wurden“, erklärt Fritz Schmidt junior.

Mit dem RAK2-Rennwagen fuhr Fritz von Opel vor 95 Jahren 238 Sachen auf der Avus

Star der Ausstellung zur Festwoche ist der Nachbau des Raketenwagens RAK2. Fritz von Opel, der Enkel des Firmengründers Adam Opel, fuhr das Gefährt, das von 24 Feststoffraketen angetrieben wurde, am 23. Mai 1928 auf der Berliner Rennstrecke Avus höchstselbst und erreichte sagenhafte 238 Stundenkilometer. Dass er dann auch das Raketenmotorrad „Motoclub“ bauen ließ, das über 200 Stundenkilometer fahren sollte, und dass er auf dem damaligen Flughafen Frankfurt-Rebstock am 30. September 1929 das Raketenflugzeug Opel Sander RAK1 flog - der Flug endete mit einer Bruchlandung -, brachte ihm den Namen „Raketen-Fritz“ ein.

Der Opel Kadett Rallye ist ebenfalls in der „Werkhalle“ ausgestellt. © Peter Jülich

Bis Sonntag, 14. Mai, präsentiert die Ausstellung „Opel - Tradition trifft Zukunft“ automobile Schätze – von historischen Fahrzeugen aus der Opel-Classic-Werkssammlung, die normalerweise öffentlich nicht zugänglich ist, über Rallyeautos bis zu High-Tech-Produkten der aktuellen Fahrzeugflotte. Highlight ist dabei beispielsweise der Opel Kapitän, der anlässlich des zweimillionsten ausgelieferten Opel-Fahrzeugs mit 24 Karat vergoldet wurde, oder der Opel Elektro-GT aus dem Jahr 1971. Auch der 1909 entwickelte „Doktorwagen“ ist da, mit dem viele Ärzte ihre Hausbesuche machten. So bekam das Auto seinen Spitznamen.

Auch Nähmaschinen, Fahrräder und Kühlschränke aus dem Hause Opel werden in Rüsselsheim gezeigt

Die Ausstellung in der „Werkhalle“ zeigt auch Unerwartetes: Lange bevor Opel Autos baute, produzierte das Unternehmen nämlich Nähmaschinen und Fahrräder, stieg sogar zum weltgrößten Fahrradhersteller auf. Als der amerikanische GM-Konzern im Jahr 1929 Opel kaufte, wurden auch Kühlschränke nach Deutschland importiert und dann sogar bis in die 50er-Jahre bei der Adam Opel AG in Rüsselsheim gebaut.

Fahrräder stellte das Unternehmen Opel in den Anfangsjahren her. © Peter Jülich

Es war übrigens eine Frau, die die Automarke anstieß: Als Adam Opel starb, begann seine Ehefrau Sophie im Jahr 1899 zusammen mit ihren Söhnen den Bau von Autos. „Sie war eine starke Unternehmerin, hat auf Anraten ihrer Söhne die erste Manufaktur erworben“, erklärt Claudia Gotz, Fachbereichsleiterin städtische Wirtschaftsförderung.

Animationen und Originalfilme von der einstigen Opel-Rennbahn in Rüsselsheim sind zu sehen

Auch die legendäre Opel-Rennbahn, die zwei Kilometer südlich von Rüsselsheim in einem Wald lag, ersteht in der großen „Werkhalle“ wieder auf. Sie wurde 1920 eröffnet und 1946 aufgrund der technischen Entwicklung im Automobilsport schon wieder aufgegeben. Heute ist sie überwuchert, nur noch die Steilwandkurven sind teilweise zu sehen. Die Jubiläumsfeier zum 100. Bestehen der Rennstrecke fiel coronabedingt aus und wird jetzt mit einer Ausstellung inklusive Animationen und Originalfilmen von damals nachgeholt.

In seiner Zeit legendär: der Opel Admiral. © Peter Jülich