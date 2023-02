Oldtimer in Rüsselsheim: Neustart für Klassikertreffen

Von: Claudia Kabel

Schon 2009 trafen sich Oldtimer-Fans in Rüsselsheim. © Rolf Oeser

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim will das größte eintägige Oldtimertreffen wieder starten. 2019 kamen 45.000 Gäste in die Opel-Stadt.

Das größte eintägige deutsche Oldtimertreffen unter freiem Himmel soll wieder in Rüsselsheim stattfinden. Es leiste einen erheblichen Beitrag zur positiven Außendarstellung der Stadt und pflege das industriekulturelle Erbe unserer Stadt, sagt Bürgermeister und Kulturdezernent Dennis Grieser (Grüne). Deshalb hat der Magistrat die kostenfreie Bereitstellung der benötigten Flächen beschlossen. Diese befinden sich im Verna-Park, am Mainvorland, am Parkplatz Landungsplatz, rund um Opelvillen und Rüsselsheimer Festung, um das Rathaus sowie an der Marktstraße bis zum Opelhauptportal.

Der Magistrat habe auch unterschiedliche Interessenslagen in seiner Funktion als Untere Naturschutzbehörde und Untere Denkmalschutzbehörde getroffen, so Grieser. Zunächst soll der städtische Eigenbetrieb Kultur123 prüfen, welche Voraussetzungen für die Durchführung des Klassikertreffens geschaffen werden müssten. Danach soll mit dem Kooperationspartner Opel Automobile (Opel Classic) eine Grundsatzvereinbarung über die Form der Zusammenarbeit getroffen werden. Auch müsse nun ausgelotet werden, ob das Treffen schon dieses Jahr stattfinden kann. Spätestens soll es aber ab 2024 starten.

Oldtimer in Rüsselsheim: Neues Sicherheitskonzept und Finanzierungplan nötig

Die Verantwortlichen müssten neben einem neuen Sicherheitskonzept auch einen Finanzierungsplan erarbeiten. Auch der Veranstaltungsort sowie der Personaleinsatz und sonstige Leistungen stehen noch nicht fest.

Mit dem Beschluss des Magistrats sei nun die Grundvoraussetzungen für einen Neustart des Klassikertreffens spätestens ab 2024 gesetzt, so Grieser. Die Veranstalter hätten jetzt Planungssicherheit und können darauf aufbauend eine neue konzeptionelle Grundlage für die Veranstaltung schaffen.

Die Veranstaltung war wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren ausgefallen. Zum letzten Mal fand das Oldtimertreffen 2019 in Rüsselsheim statt. Damals waren 3500 Oldtimer zu sehen, es kamen 45.000 Besucherinnen und Besucher.