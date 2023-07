OB-Wahl in Rüsselsheim: Wer folgt auf OB Udo Bausch?

Von: Jens Joachim

Am Wahlsonntag werden vor dem Rathaus am Rüsselsheimer Marktplatz wieder die Flaggen des Landes Hessen und der Stadt Rüsselsheim wehen. © Michael Schick

In der Stichwahl der Oberbürgermeisterwahl in Rüsselsheim treten am Sonntag Ex-OB Patrick Burghardt (CDU) und Steffen Jobst von der Wählergemeinschaft „Wir sind Rüsselsheim“ gegeneinander an.

An diesem Sonntag entscheidet sich, wer neuer Rüsselsheimer Oberbürgermeister und somit Nachfolger des parteilosen Udo Bausch wird. Der 67-Jährige hatte sich vor zwei Wochen nicht zur Wiederwahl gestellt. Seine Amtszeit endet am 31. Dezember.

In der Stichwahl trifft der frühere Oberbürgermeister und Bauschs Amtsvorgänger Patrick Burghardt (CDU) auf Steffen Jobst, den Kandidaten der Wählergemeinschaft „Wir sind Rüsselsheim“ (WsR). Beim ersten Urnengang am 2. Juli hatte keiner der fünf Kandidierenden mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten.

OB-Wahl in Rüsselsheim: Stichwahl zwischen Burghardt und Jobst

Patrick Burghardt (CDU) war bereits von 2012 bis 2017 OB der Stadt Rüsselsheim. © Michael Schick

Auf Burghardt, der bereits von 2012 bis 2017 Rüsselsheimer Rathauschef war und der seit 2019 Digitalstaatssekretär des Landes Hessen ist, wurden mit 46,7 Prozent mit deutlichem Abstand die meisten Stimmen abgegeben. Für den WsR-Kandidaten Jobst votierten 28,9 Prozent. Auf Platz drei landete mit 21,6 Prozent der Stimmen Stadtverordnetenvorsteher Jens Grode (SPD), der es somit nicht in die Stichwahl schaffte.

Der 42-jährige Burghardt hatte Anfang Oktober 2017 die Stichwahl knapp gegen Bausch verloren, obwohl er den ersten Wahlgang mit 49,0 Prozent der Stimmen für sich entschieden hatte.

OB-Wahl in Rüsselsheim: SPD und Grüne positionieren sich gegen Jobst

Steffen Jobst, der 54-jährige Diplom- Designer, ist Kandidat der Wählergemeinschaft WsR. © Michael Schick

Im Gegensatz zur Wahl von 2017 wird der CDU-Politiker nun auch von anderen Parteien unterstützt. Bürgermeister Dennis Grieser (Grüne), der – auch angesichts der bundesweit rückläufigen Umfragewerte für die Grünen – sich dazu entschieden hatte, sich nicht zur Wahl zu stellen, hatte bereits am Abend des 2. Juli angekündigt, er werde zum ersten Mal in seinem Leben seine Stimme der CDU geben und Burghardt wählen. Auch die Rüsselsheimer Liberalen rufen – wie schon vor dem ersten Wahlgang – dazu auf, in der Stichwahl den CDU-Kandidaten zu unterstützen.

Und der Vorstand der Rüsselsheimer SPD, die sich noch vor sechs Jahren engagiert für eine Abwahl Burghardts eingesetzt hatte, ruft in einer Mitteilung dazu auf, an der Stichwahl teilzunehmen, aber den WsR-Kandidaten Jobst wegen seiner „konfrontativen Art“ nicht zu wählen.

Zur Wahl aufgerufen sind rund 45 000 Wahlberechtigte. Die Wahllokale haben in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ergebnisse der Stichwahl werden am Sonntagabend von 18 Uhr an in der Großsporthalle, Evreuxring 31, öffentlich präsentiert.

