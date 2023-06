OB-Wahl in Rüsselsheim: Opel bleibt das große Thema

Von: Annette Schlegl

Wer regiert zum Jahresbeginn 2024 im Rüsselsheimer Rathaus? Die Bürger:innen haben die Wahl. © Michael Schick

Im Oberbürgermeisterwahlkampf in Rüsselsheim geht es um frei werdende Flächen. Fünf Personen konkurrieren am kommenden Sonntag um die Nachfolge von OB Udo Bausch.

Rüsselsheim ist keine Großstadt, aber trotzdem kennt sie in Deutschland fast jeder – Opel sei Dank. Die Stadt ist Stammsitz der Automarke. Doch gerade dieser Automobilkonzern bereitet Oberbürgermeister Udo Bausch (parteilos) mit seinen Unternehmensentscheidungen derzeit Kopfzerbrechen – und wird auch das neue Stadtoberhaupt, das die Bürger und Bürgerinnen am kommenden Sonntag, 2. Juli, wählen sollen, noch lange und intensiv beschäftigen.

Opel will sich in Rüsselsheim um mehr als die Hälfte verkleinern und 128 Hektar seines Werksgeländes im Stadtzentrum verkaufen – das sind etwa 168 Fußballfelder. Bis 2025 soll dann ein neuer CO2-neutraler Campus an der Mainzer Straße in unmittelbarer Nähe zu den Fertigungshallen entstehen. Die Stadt wollte einige Grundstücke der frei werdenden Fläche des Opel-Geländes haben und machte ein entsprechendes Kaufangebot. Doch Anfang April des Vorjahres entschied die Opel-Konzernmutter Stellantis, die Stadt aus dem Rennen zu werfen. Die Kommune flog schon nach der ersten Runde aus dem Bieterverfahren für das Gelände.

OB-Wahl in Rüsselsheim mit vier Kandidaten und einer Kandidatin

Stellantis kommunizierte damals, das Areal solle komplett an einen einzigen Investor verkauft werden. Und zwar an den Projektentwickler, der „das wirtschaftlich und konzeptionell attraktivste Angebot im Einklang mit dem Rahmenkonzept der Stadt“ vorlegt. Der Opel-Mutterkonzern verhandelte daraufhin mit mehreren externen Kaufinteressenten.

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) bezeichnete die Entscheidung von Stellantis als „schwer verständlich“. Eine verlässliche und zukunftsfähige Entwicklung des Geländes müsse über rein wirtschaftlichen Interessen stehen, meinte er. Schließlich sei das Areal eines der derzeit größten städtebaulichen Entwicklungsprojekte in Hessen.

Rüsselsheim: Stadt will frei werdende Opel-Flächen kaufen

Jetzt aber ist die Stadt wieder im Rennen. Man sei erneut in Verhandlungen mit Stellantis eingetreten, erklärt Claudia C. Gotz, Fachbereichsleiterin Wirtschaftsförderung. Mehr könne man aber „aufgrund von Vertraulichkeiten an dieser Stelle nicht kommunizieren“. Das Thema wurde in der vergangenen Sitzung des Parlaments im nichtöffentlichen Teil diskutiert. Laut Stadtverordnetenvorsteher Jens Grode (SPD) gibt es einen Beschluss der Stadtverordneten, der den Magistrat beauftragt, die Flächen zu kaufen. Dieser Beschluss habe Gültigkeit.

Opel ist aber nicht alles, was Rüsselsheim aktuell ausmacht. Der Automobilhersteller Hyundai will ein neues Entwicklungszentrum bauen, das bis November 2024 bezugsfertig sein soll. Auf den Flächen des ehemaligen Opel-Altwerks in der Innenstadt wird rund um das Oldtimer- und Sportwagenzentrum Motorworld ein gemischtes Quartier mit Wohnungen, Einzelhandel, Gastronomie, Event-Flächen, Büros, Werkstätten, Hotel, Boarding-House, Dienstleistungen und Ausstellungsflächen entwickelt. Und an der Eselswiese im Stadtteil Bauschheim entsteht derzeit ein 60 Hektar großes Wohngebiet mit Gewerbeflächen.

Die OB-Wahl 45 128 Bürger und Bürgerinnen sind am Sonntag, 2. Juli, aufgerufen, die Nachfolge von Amtsinhaber Udo Bausch (parteilos)zu bestimmen, der noch bis 31. Dezember dieses Jahres im Amt ist, sich aus Altersgründen aber nicht mehr zur Wahl stellt. Die Wahllokale sind am Sonntag, 2. Juli, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt 16 Urnenwahlbezirke in 13 Wahllokalen sowie neun Briefwahlbezirke. 6493 Personen haben bisher Briefwahl beantragt (Stand: 27. Juni, 20 Uhr). ann

OB-Wahl in Rüsselsheim: Opel im Wahlkanpf das große Thema

Christian Bihn, parteiloser OB-Kandidat, sieht es als Problem an, dass man sich in Rüsselsheim in der Vergangenheit baulich gänzlich auf die Bedarfe der Firma Opel ausgerichtet hat. Diese Bedarfe gebe es jetzt nicht mehr. „Somit besteht, wie schon lange nicht mehr, die Chance, einen Image-Neustart zu unternehmen, ökonomisch wie auch ökologisch“, sagt er.

Jens Grode, der für die SPD antritt, sieht die zum Verkauf stehenden Opel-Flächen als große Chance. Die Stadt sollte unbedingt mitbestimmen, welches Gewerbe und welche Industrie sich dort ansiedeln, um die Kasse mit Gewerbesteuereinnahmen zu füllen und Rüsselsheim als lebenswerte Stadt zu gestalten.

OB-Wahl in Rüsselsheim: Ex-OB Patrick Burghardt (CDU) kandidiert wieder

CDU-Bewerber Patrick Burghardt glaubt, die Entwicklung der Opel-Flächen werde die Stadt in den kommenden zehn bis 15 Jahren beschäftigen. In den vergangenen Jahren seien viele wichtige Entscheidungen nicht getroffen worden, „weil zu viel politisch zerredet worden ist“. Das sei auf mangelnde Transparenz und fehlende Informationen zurückzuführen, meint er.

Die Stadtverordneten müssten verstehen, für was sie die Hand heben, und die Bürger:innen müssten sehen, für was ihr Geld ausgegeben werde. Burghardt war von 2012 bis 2017 bereits Oberbürgermeister von Rüsselsheim, unterlag dann in der Stichwahl denkbar knapp dem parteilosen Udo Bausch, der von SPD, Grünen, Linken und WsR unterstützt wurde.

OB-Wahl in Rüsselsheim: Auch SPD, Wählervereinigung und „Die Partei“ treten an

Steffen Jobst, OB-Bewerber der Wählervereinigung „Wir sind Rüsselsheim“ (WsR), meint, dass die Stadtverwaltung dringend modernisiert werden müsse. Dort gebe seit Jahren keinen Personalentwicklungsplan, was in jedem anderen Unternehmen völlig undenkbar sei. „So kann man die zehntgrößte Stadt Hessens nicht steuern und nicht gestalten“, sagt er. Rüsselsheim könne „eine der spannendsten Städte“ werden, wenn man Verwaltungsstrukturen aufbaue, die die frei werdenden Opel-Flächen auch managen könnten.

Die Stadt habe die Chance, Spitzenreiter bei der Versiegelung von Flächen zu werden, sagt Daniela Zaun, OB-Kandidatin der Satirepartei „Die Partei“. „Da haben wir noch 35 Prozent Potenzial, die wir ausschöpfen können“, lautet ihr ironischer Kommentar.

OB-Wahl in Rüsselsheim: Vier Männer und eine Frau stehen auf den Wahlzetteln

Die CDU schickt für die OB-Wahl Patrick Burghardt ins Rennen. Der 42-Jährige war schon von 2012 bis 2017 Stadtoberhaupt von Rüsselsheim. Seit 2019 ist er Digitalstaatssekretär in Wiesbaden. Die FDP hat eine Wahlempfehlung für ihn abgegeben. © Michael Schick

Seit 2007 sitzt Jens Grode für die SPD im Stadtparlament. Der 56-jährige arbeitet seit 2016 als Flüchtlingsbetreuer im Fachbereich Soziales und Kultur bei der Stadt Raunheim. Seit 2016 ist Grode Stadtverordnetenvorsteher in Rüsselsheim. © Michael Schick

Steffen Jobst tritt für die Wählergemeinschaft „Wir sind Rüsselsheim“ (WsR) an. Der 54-jährige Diplom-Kommunikationsdesigner ist in Rüsselsheim aufgewachsen, wohnt aber in Groß-Gerau und ist seit 1992 selbstständig. © Michael Schick

Daniela Zaun kandidiert für die Satirepartei „Die Partei“. Die 31-Jährige, die Pharmakantin gelernt hat, lebt in Mainz und ist aufgrund einer körperlichen Behinderung Frührentnerin. In Mainz ist Zaun Stadträtin. © Michael Schick

Christian Bihn tritt als parteiloser Bewerber an. Der 28-jährige Vorsitzende des Freien Kunst- und Kulturvereins Rüsselsheim zog seine Kandidatur erst nach der Sitzung des Wahlausschusses zurück, so dass er weiter auf den Wahlzetteln steht. © Michael Schick