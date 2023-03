Nachts keine S-Bahnen zwischen Bischofsheim und Raunheim

Von: Annette Schlegl

Vom 31. März an sind Baufachleute der Bahn an Stellwerkstechnik und Weichen zugange. © Renate Hoyer

Die Deutsche Bahn erneuert in Rüsselsheim ihre Technik. Deshalb entfallen Zughalte und bis zum 26. Mai fahren nachts keine S-Bahnen.

Die Deutsche Bahn (DB) erneuert von diesem Freitag an die Stellwerkstechnik am Bahnhof Rüsselsheim und baut an der Station Rüsselsheim-Opelwerke neue Weichenverbindungen ein. Die Arbeiten sollen hauptsächlich nachts über die Bühne gehen.

Züge der Linien S8 und S9 verkehren deshalb bis zum 26. Mai jeweils zwischen 22 Uhr und 4.15 Uhr nicht zwischen Mainz-Bischofsheim und Raunheim. Vom 1. April bis 13. Mai entfallen die S-Bahnen samstags immer bereits ab 18 Uhr, vom 18. bis zum 21. Mai sogar ganztägig. Die DB richtet einen Bus-Ersatzverkehr ein.

Bei der Regionalexpresslinie RE 2 (Frankfurt-Mainz-Koblenz) entfallen vom 1. April bis 20. Mai an Wochenenden, sowie von 18. bis 21. Mai auch werktags planmäßige Halte in Mainz-Römisches Theater, Mainz-Bischofsheim, Rüsselsheim, Frankfurt-Flughafen Regionalbahnhof und Frankfurt-Niederrad. Reisende können noch verkehrende Züge nehmen.

Fernverkehrszüge werden vom 1. April bis 21. Mai samstags von 19 Uhr bis sonntags 5 Uhr umgeleitet und halten nicht in Frankfurt-Flughafen und Mainz-Hauptbahnhof.