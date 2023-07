Kreis Groß-Gerau: Kiloweise Drogen sowie Luxusartikel konfisziert

Von: Jens Joachim

Gegen vier mutmaßliche Drogendealer erließ ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt Haftbefehle. Die Tatverdächtigen wurden umgehend inhaftiert. © Jens Joachim

Der Rüsselsheimer Kriminalpolizei ist offenbar ein Schlag gegen eine Drogendealerbande gelungen. Vier Tatverdächtige sitzen in Haft. Gegen sieben Verdächtige wird ermittelt.

Einem Rauschgiftfahndungsteam der Rüsselsheimer Kripo ist offenbar ein Schlag gegen eine Drogendealerbande gelungen. Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Darmstadt beschlagnahmten Spezialeinsatzkräfte der Polizei kiloweise Drogen. Gegen vier 24-, 30-, 35- und 37-jährige Männer erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl. Die übrigen Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen richten sich gegen sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 41 Jahren. Nach Auskunft der Polizei und der Staatsanwaltschaft wurden nach aufwendigen Ermittlungen am Donnerstag Wohnungen und Räume der sieben Verdächtigen in Raunheim, Mörfelden-Walldorf, Riedstadt, Dreieich, Langen, Frankfurt sowie in der Schweiz durchsucht.

Kreis Groß-Gerau: Schlagen gegen Bande von Drogenhändlern

Dabei seien auch rund 40 Kilogramm Haschisch, 42 Kilo Marihuana, mehr als 14 Kilogramm Amphetamin, mehr als 15 Kilogramm Ecstasy, 130 Gramm Crystal Meth, acht Kilogramm Streckmittel, mehrere hochwertige Armbanduhren und rund 100 000 Euro beschlagnahmt worden.

Zudem wurden mehrere Schusswaffen, Mobiltelefone, hochwertige Luxusartikel und Schmuck sichergestellt. Die Fahnder pfändeten zudem zwei Autos und eine Immobilie und ließen 16 Bankkonten sperren.

Bereits 2021 war gegen einen Teil der verdächtigen Personen ermittelt worden. Sie werden verdächtigt, im großen Stil Drogen nach Deutschland eingeführt zu haben und damit einen Gewinn von mehreren Millionen Euro generiert zu haben.

Die sieben Tatverdächtigen erwarten nun entsprechende Strafverfahren, teilte das Polizeipräsidium Südhessen und die Darmstädter Staatsanwaltschaft am Freitag mit.