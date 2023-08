Feuerwehren in Südhessen brauchten Unterstützung

Von: Annette Schlegl

Wasser ergoss sich am Mittwochabend in Südhessen in Strömen vom Himmel. © dpa

190 Unwettereinsätze in Rüsselsheim, 145 in Mörfelden-Walldorf, fast 160 in Weiterstadt – Südhessen ist am Mittwochabend von Gewitter und Starkregen heftig getroffen worden.

Die Gewitterzelle, die am Mittwochabend das Rhein-Main-Gebiet heimsuchte, hat im Kreis Groß-Gerau erneut vor allem Rüsselsheim getroffen. Schon am 20. Juni hatte dort ein Unwetter Schaden angerichtet; Meteorologen sprachen damals sogar von einem möglichen Tornado. Diesmal meldete die Feuerwehr Rüsselsheim von 20.40 Uhr an bis Donnerstagmittag mehr als 190 Einsatzstellen. Sie musste in der Nacht sogar überörtliche Unterstützung anfordern. Feuerwehren aus Trebur, Büttelborn, Nauheim, Ginsheim-Gustavsburg, Riedstadt und Bischofsheim eilten in die Stadt, genauso wie ein Verband aus dem Landkreis Bergstraße, der alleine mit 56 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen vor Ort war. Insgesamt waren 185 Kräfte mit 36 Fahrzeugen im Einsatz.

In Mörfelden-Walldorf wurde die Feuerwehr 145-mal noch in der Nacht gerufen; primär, um vollgelaufene Keller leer zu pumpen. Das Waldschwimmbad Mörfelden muss mindestens zwei Tage geschlossen werden, um die Unwetterschäden zu beseitigen. Wie die Stadt bekanntgab, fielen laut Messung in einer Stunde 56 Liter Regen pro Quadratmeter.

Wie die Gefahrenabwehr des Kreises Groß-Gerau mitteilte, disponierte die zentrale Leitstelle insgesamt rund 450 Unwettereinsätze. Wegen der vielen Anrufe wurde dort das Personal aufgestockt. Der Rettungsdienst wurde verstärkt, und alle Feuerwehrhäuser wurden besetzt.

In Darmstadt meldete die Feuerwehr am Donnerstagmorgen insgesamt 43 Einsätze im Stadtgebiet – hauptsächlich vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Zwei zeitgleiche Feuermeldungen erwiesen sich als Fehlalarm.

Weiterstadt bilanzierte 159 Einsatzorte. Dort rückten Feuerwehren aus Pfungstadt, Seeheim und Mühltal zur Unterstützung an. 120 Personen waren im Einsatz. ann