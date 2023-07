Ausrangierte Minigolfbahn als Kunstwerk auf dem Waldfriedhof Rüsselsheim

Von: Sebastian Weissgerber

Teilen

Kunstlehrerin Julia Matlok (li.) stellt mit Schülerinnen und Schülern der Gustav-Heinemann-Schule das Kunstobjekt auf dem Rüsselsheimer Waldfriedhof vor. © Sebastian Weissgerber

Oberstufenschülerinnen und -schüler der Rüsselsheimer Gustav-Heinemann-Schule gestalten den „Friedhof der Zukunft“.

Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule haben einen Teil des Rüsselheimer Waldfriedhofs zum „Friedhof der Zukunft“ umgestaltet. Noch ist die Erde zwischen den Blauschwingel-Gräsern, blauen Petunien und Veilchen zu sehen. Doch bald soll hier ein Blumenmeer wachsen und den Eindruck eines Teiches erwecken. „Die Schüler haben das Wasser als verbindendes Element der großen Weltreligionen gewählt“, erklärt Kunstlehrerin Julia Matlok bei der Einweihung am Donnerstag.

Schon 2018 gewann ihr damaliger Leistungskurs den Landeswettbewerb „Friedhof der Zukunft“ der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sowie der Landeshauptstadt Wiesbaden. Der Entwurf sah Gräberfelder für verschiedene Religionen vor, die durch Wasserläufe voneinander abgetrennt sind. Auch ein Café und sogar eine Kinderbetreuung hatten die Schüler geplant, um den Friedhof zu einer Begegnungsstätte zu machen.

Waldfriedhof Rüsselsheim: Kunst-Leistungskurs gibt Inspirationen für Neugestaltung

Dass nun einzelne Elemente des preisgekrönten Modells tatsächlich auf einer 650 Quadratmeter großen Fläche auf dem Waldfriedhof realisiert worden sind, gehe auf das Engagement des ehemaligen Friedhofverwalters Michael Finger zurück, sagt dessen Nachfolger Willi Kuhn.

Rund 1200 Euro Materialkosten habe er investiert, die Arbeitsstunden des Städteservice Raunheim Rüsselsheim, wie sich der gemeinsame Betriebshof der beiden Kommunen im Kreis Groß-Gerau nennt, nicht eingerechnet.

Ausrangierte Minigolfbahn als Kunstwerk auf dem Waldfriedhof Rüsselsheim

Um mit ihren „begrenzten Möglichkeiten“ den Ideen des Kunstkurses gerecht zu werden, mussten Finger und Kuhn selbst kreativ werden. So wählten sie blaue Blumen statt echtem Wasser. Statt des Cafés wurde ein Pavillon als Begegnungsinsel gewählt und für die Kunstinstallation „Loop“ besorgte Kuhn über das Internet einen Teil einer alten Minigolfbahn und ließ ihn im Betriebshof umarbeiten.

Die etwa vier Meter lange Bahn aus Cortenstahl hat in der Mitte eine Schleife und soll die Endlichkeit wie Unendlichkeit des Lebens darstellen. Um sie herum hat Kuhn 16 Urnenfelder für Paare geplant. Noch seien dort aber keine Bestattungen möglich. „Dazu müssen erst noch die Satzung und die Gebührensatzung angepasst werden“, erläutert Kuhn. Dabei biete der Waldfriedhof mit seinem parkähnlichen Charakter schon seit 2013 die immer beliebteren Baumbestattungen an, bei denen Urnen ohne Grabstein vor einem Baum in die Erde gelassen werden.

„Friedhof der Zukunft“: Fläche auf dem Waldfriedhof Rüsselsheim neu gestaltet

Kunstlehrerin Julia Matlok (re.) präsentiert vor dem neuen Pavillon das Beet mit den blauen Blumen, das die Idee vom Wasser als dem verbindenden Element der großen Weltreligionen aufgreift. © Sebastian Weissgerber

Der Mut der Friedhofsverwaltung „die unkonventionellen Ideen der Jugendlichen ernst genommen und das Interesse an einer Kooperation mit einer örtlichen Schule intensiv aufrechterhalten zu haben, ist schon herausragend“, lobt Schulseelsorgerin Maren Unruh, die 2017 die Teilnahme am Wettbewerb angeregt hatte und die auch den Waldfriedhof dazu gewinnen konnte, von Anfang an den Schüler:innen beratend zur Seite zu stehen.

Dabei habe das Thema des Wettbewerbs gleich doppelt für Aufruhr gesorgt. So schienen die Begriffe Friedhof und Zukunft erst einmal gegensätzlich. „Man denkt ja eher an Friedhof und Vergangenheit, Ende und Tod“, sagt Unruh. Außerdem seien Grabstätten von den meisten Jugendlichen weit entfernt. „Junge Menschen einer gymnasialen Oberstufe stehen an der Schwelle zur Fülle des Lebens.“

Waldfriedhof Rüsselsheim: Künstlerisches Konzept verbindet Widersprüchlichkeiten

Dennoch habe sich schnell herausgestellt, „dass die Jugendlichen absolut überzeugt von einer Modellfindung waren und ihre Begeisterung in das Ausgestalten eines sehr beeindruckenden und durchdachten Konzepts einbrachten, das von vielen Widersprüchen lebte und versucht hat, diese Widersprüchlichkeiten zwischen Leben, Tod, Zukunft zu verbinden.“

Zur Einweihung auf dem Waldfriedhof brachte Kunstlehrerin Matlok schon mal ihren zukünftigen Leistungskurs mit. Die ehemaligen Schüler und Schülerinnen, die ihre Ideen 2017 entwickelt hatten, seien mittlerweile durch Studium, Ausbildung und Beruf über ganz Deutschland verteilt. Nicht dabei sein konnte auch der ehemalige Friedhofsverwalter Finger. Er ist wegen Krankheit im Vorruhestand.