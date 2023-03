Raunheim: David Rendel gewinnt Bürgermeisterwahl

David Rendel (SPD) erfolgreich bei Bürgermeisterwahl in Raunheim. © SPD

SPD-Mann holt gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Vorgänger war im Dezember verstorben.

David Rendel (SPD) hat die Bürgermeisterwahl in Raunheim (Kreis Groß-Gerau) gewonnen. Der 32-jährige Zollbeamte setzte sich gleich im ersten Wahlgang mit 55,12 Prozent der Stimmen gegen seine fünf Mitbewerber durch. Uwe Rauhut (CDU) erhielt 5,42 Prozent, Ugur Demiral (Grüne) 2,0; Mohammed Ghazi (unabhängig) 28,15; Volker Schalle (unabhängig) 6,31 und Christos Evdokiou (unabhängig) holte 2,92 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,69 Prozent.

Die SPD setzt damit die Ära der von ihr gestellten Bürgermeister seit 1955 fort. Rendels Vorgänger, Thomas Jühe, war vergangenen Dezember nach schwerer Krankheit verstorben.

Rendel ist seit 2016 Mitglied der SPD-Fraktion, seit gut zwei Jahren Stadtverordnetenvorsteher. In den kommenden Jahren will sich der Finanzwirt und Politikwissenschaftler für gute Bildung für alle einsetzen. Er verstehe sich auch als Wirtschaftsförderer und wolle zudem Klimaschutz und Digitalisierung vorantreiben, sagt er bei seiner Nominierung.

Tätigkeit bei ZDF und FFH

Rendel wuchs in Raunheim auf und ging auch dort zur Schule. Sein Abitur machte er 2009 auf dem Max-Planck-Gymnasium in Rüsselsheim. Er studierte Politikwissenschaften und Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Mit 21 war er als Redaktionsassistent beim ZDF tätig, nach zwei Jahren wechselte er als Service-Redakteur zu Radio FFH.

Bald darauf startete er seine Karriere in der Politik: Zunächst als studentischer Mitarbeiter, leitete er von 2013 bis 2018 die Büros des damaligen Bundestagsabgeordneten Gerold Reichenbach und später der Landtagsabgeordneten Kerstin Geis.

2018 machte er im Rahmen eines dualen Studiums an der Hochschule des Bundes sein Diplom als Finanzwirt (FH). Danach war er als Pressesprecher beim Hauptzollamt Frankfurt tätig.