Bürgermeisterwahl in Raunheim: Wer folgt auf Thomas Jühe?

Von: Claudia Kabel

Qual der Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger in Raunheim können sich am Sonntag zwischen sechs Bewerbern entscheiden. Die Wahlloklae haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. © Michael Schick

Rund 10 800 Wahlberechtigte haben am Sonntag in Raunheim die Wahl zwischen sechs Kandidaten. Bürgermeister Thomas Jühe (SPD) war im Dezember nach schwerer Krankheit gestorben.

Erstmeldung vom 03.03.2023, 16.18 Uhr: In Raunheim (Kreis Groß-Gerau) wird am Sonntag, 5. März, ein neuer Bürgermeister gewählt. Rund 10 800 Wahlberechtigte sind aufgerufen, sich zwischen sechs Kandidaten zu entscheiden.

Zur Wahl stehen David Rendel (SPD), Uwe Rauhut (CDU), Ugur Demiral (Grüne), Mohammed Ghazi (unabhängig), Volker Schalle (unabhängig) und Christos Evdokiou (unabhängig).

Derzeit werden die Rathausgeschäfte von Erster Stadträtin Dorothee Herberich (SPD) geführt. Bürgermeister Thomas Jühe (SPD) war Ende November 2022 gesundheitsbedingt aus dem Amt ausgeschieden und im Dezember nach schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren gestorben. Jühe war seit dem Jahr 2000 Rathaus-Chef gewesen.

Bürgermeisterwahl in Raunheim: Nachfolger für Thomas Jühe wird gewählt

Die Stadtverwaltung lädt am Sonntag interessierte Bürger:innen von 18 Uhr an zur Vermeldung der ausgezählten Stimmen in den Bürgersaal. Eine mögliche Stichwahl ist für Sonntag, 19. März, angesetzt.

Raunheim grenzt direkt an den Frankfurter Flughafen und leidet – wie die umgebenden Kommunen – stark unter Fluglärm. Seit 1955 ist das Rathaus fest in SPD-Hand.