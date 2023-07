Ungesunde Spurenstoffe: Erste Kläranlage in Hessen filtert sie

Von: Claudia Kabel

Die ausgebaute Kläranlage in Mörfelden-Walldorf ist in Betrieb gegangen. © Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf nimmt die erste Kläranlage mit vierter Reinigungsstufe in Hessen in Betrieb. Das Verfahren ist in dieser Art einmalig in Deutschland.

Winzige Reste aus Medikamenten, Kosmetika oder Haushalts- und Industriechemikalien – sogenannte Spurenstoffe – können in Kläranlagen bislang nicht gefiltert werden und gelangen über Fließgewässer ins Grundwasser. Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) hat nun als erste Kommune in Hessen seine Kläranlage mit einer vierten Reinigungsstufe aufgerüstet und filtert Spurenstoffe künftig heraus.

Wie das hessische Umweltministerium jetzt mitteilte, ist die Anlage mit Pulveraktivkohle und Tuchfiltration am 7. Juli in Betrieb gegangen. Eine Behandlung mit Ozon soll in der letzten Phase der Inbetriebnahme noch folgen. Durch Ozon werden die Spurenstoffe aufgespalten und an die Pulveraktivkohle gebunden. Die so beladene Kohle wird über die Tuchfilteranlage entnommen und landet im Klärschlamm. „Diese Verfahrenskombination ist in Deutschland einzigartig“, ließ Stadtrat Karsten Groß wissen.

Das Land hat den Ausbau mit 4,6 Millionen Euro gefördert. Insgesamt kostete der Ausbau der vierten Reinigungsstufe zehn Millionen Euro – die gesamten Sanierungskosten der Anlage belaufen sich auf 49 Millionen Euro, wie die Stadt mitteilte. Die Erfahrungen auf der Kläranlage Mörfelden-Walldorf könne anderen Kommunen und Betreibern bei der zukünftigen Planung helfen, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). Das Ried sei für die Gewinnung von sauberem Trinkwasser besonders wichtig. Hier würden 25 Prozent des Trinkwassers des Landes gewonnen.

Hessen: Weitere Anlagen in Darmstadt und andernorts geplant

Bisher gelangen über die mit Abwasser belasteten Fließgewässer, etwa den Landgraben, Spuren von Arzneimitteln, Hormonen und Chemiekalien ins Grundwasser. Dem steuert das Land seit 2018 mit der „Spurenstoffstrategie Hessisches Ried“ entgegen. Der Ausbau ausgewählter kommunaler Kläranlagen ist eine von zahlreichen Maßnahmen.

Neben der Anlage in Mörfelden-Walldorf sind für die Aufrüstung weitere Anlagen ausgewählt: Im Bau befindet sich derzeit noch die Kläranlage Bickenbach. In Büttelborn, Darmstadt, Griesheim, Langen und Weiterstadt laufen die Planungen. Auch die Firma Merck in Darmstadt baut derzeit eine vierte Reinigungsstufe auf ihrer Industriekläranlage. Diese solle Ende 2023 in Betrieb gehen, hieß es. Aktuell überlege auch die Stadt Frankfurt, eine vierte Reinigungsstufe zu planen, und Wiesbaden habe an einem Forschungsvorhaben zum Thema teilgenommen, hieß es.

Spurenstoffe im Abwasser: BUND fordert schnelleren Ausbau von Kläranlagen

Herkömmliche Anlagen haben nur drei Reinigungsstufen und reduzieren vor allem Nährstoffe im Abwasser. Der flächendeckende Ausbau sei derzeit aus Kostengründen nicht vorgesehen und unter Umweltgesichtspunkten auch nicht notwendig, teilte das Umweltministerium mit.

Der hessische Landesverband für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) lobte am Freitag in einer Mitteilung zwar die Anlage in Mörfelden-Walldorf als großen Fortschritt für den Gewässerschutz im Ried, bemängelte aber „den schleppenden Fortgang beim Ausbau kommunaler Kläranlagen“. Gleichzeitig forderte er eine gesetzliche Pflicht zum Bau der vierten Reinigungsstufe und die Einführung der vom Bundesumweltministerium vorgeschlagenen Spurenstoffabgabe.