Rhein-Main-Gebiet: Warnung vor Waldbränden

Von: Claudia Kabel

Teilen

Die Feuerwehr übt für einen Waldbrand (Archivbild). © Michael Schick

Warnung an Bevölkerung. Kommunen im Kreis Groß-Gerau und Landkreis Darmstadt-Dieburg schließen Grillplätze.

Wegen anhaltender Trockenheit und hoher Temperaturen warnen Kommunen vor einer erhöhten Waldbrandgefahr.

Wie die Stadt Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) mitteilte, gilt derzeit Waldbrandgefahrenstufe 4. Der öffentliche Grillplatz, der im Waldgebiet liegt, sei deswegen geschlossen, worden, erklärte Bürger- und Ordnungsdezernent Bernd Körner (CDU). Das Ordnungsamt werde Kontrollen verstärken. Auch glühende Zigaretten, Glasscherben oder illegale Lagerfeuer könnten leicht einen Brand auslösen. Ein großer Waldbrand wie im August 2020 dürfe sich nicht wiederholen. Damals seien rund zweieinhalb Hektar Wald dem Brand zum Opfer gefallen, hieß es in einer Mitteilung. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist in Münster ab sofort Grillen in den Freizeitzentren untersagt. In Münster hat in den vergangenen Sommern mehrmals der Wald gebrannt, unter anderem auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots.

Laut Bundesumweltministerium gab es seit Jahresbeginn 40 Waldbrände mit einer Schadensfläche von rund zehn Hektar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres seien es nur 25 Waldbrände mit einer Fläche von einem Hektar gewesen. cka