Ein teurer Kerweumzug in Mörfelden-Walldorf

Von: Annette Schlegl

Die Kerweborsch sind nach wie vor der verantwortliche Veranstalter des Kerweumzugs, erhalten aber mehr Geld. © Falk Fleischer

In Mörfelden-Walldorf gelten höhere Sicherheitsauflagen für den Kerweumzug, die die Kerweborsch nicht stemmen konnten. In anderen Orten ist das kein Thema.

Die Kerwesaison steht vor der Tür. In mehreren südhessischen Kommunen wird in den nächsten Wochen gefeiert – und in einigen gehört ein Kerweumzug zum Programm. In Mörfelden-Walldorf war dieses örtliche Brauchtum in den vergangenen Wochen großes Thema. Denn der traditionsreiche Merfeller Kerweumzug stand auf der Kippe, weil die geforderten Sicherheitsauflagen für den veranstaltenden Kerweborschverein finanziell nicht zu stemmen waren.

Dass Ordnungsdezernent Bernd Körner (CDU) die Sicherheitsanforderungen ernster nimmt als Kollegen in Nachbarorten, hat das Problem für die Kerweborsch in Mörfelden quasi heraufbeschworen. Die Vorgaben für den Umzug seien zwar nicht verschärft worden, sagt Vorsitzender Denis Leistner, aber Körner folge zusätzlichen Sicherheitsempfehlungen des Polizeipräsidiums Südhessen.

„Die Beschäftigten des Ordnungsamts machen das nach bestem Wissen und Gewissen“, verteidigte sich Körner in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung.

Konkret geht es um Warnbaken und mobile Terrorsperren, die der Kerweverein nun beim Umzug am Samstag, 14. Oktober, zum Abriegeln der Strecke aufstellen muss. „Bisher hatten wir unsere eigenen Ordner an den Kreuzungen postiert“, sagt Leistner. Nach Vorgabe des Ordnungsamts muss die Umzugsstrecke nun mit Sperrelementen abgeriegelt werden. „Das sind 58 Zufahrtsstraßen, haben wir ausgerechnet“, sagt Leistner. Da der Bauhof nicht so viele Sperrelemente besitzt, müssen die Kerweborsch eine Fremdfirma beauftragen. Darüber hinaus war auch ein Sicherheitskonzept für den Umzug gefordert – für den Verein ohne fremde Hilfe nicht machbar.

Es ergaben sich somit Kosten, die durch den städtischen Zuschuss nicht gedeckt werden konnten. Gemäß bisheriger Regelung gab es bis zu 1500 Euro Förderung für Brauchtumsumzüge – ein Betrag, mit dem schon der Karnevalsverein Sandhasen bei seinem Fastnachtsumzug im Februar nicht auskam. Eine Verkleinerung des Umzugs lehnten die Kerweborsch in einem Gespräch mit dem Ordnungsamt ebenso ab wie eine geänderte Streckenführung.

In der jüngsten Stadtverordnetensitzung verabschiedeten die Fraktionen nach fast eineinhalbständiger Diskussion nun einstimmig ein Acht-Punkte-Papier. Es enthält den Beschluss, die Absperrungen für die Umzugsstrecken mit 90 Prozent – maximal 5000 Euro – zu unterstützen. Außerdem finanziert die Stadt das Sicherheitskonzept, das für den Umzug erstellt werden muss. Einvernehmlich sollen mindestens drei Strecken festgelegt werden. Der Magistrat prüft auch, für welche weiteren Sport- und Kulturveranstaltungen deutlich strengere Sicherheitsauflagen gelten und erarbeitet ein Unterstützungskonzept.

In Weiterstadt gibt es übrigens gleich drei von den Kerwevereinen organisierte Kerweumzüge. Die Stadt gewähre dafür in den Ortsteilen Schneppenhausen (3. September), Braunshardt (10. September) und Gräfenhausen (1. Oktober) einen „deutlich dreistelligen Betrag“, sagt Bürgermeister Ralf Möller (SPD). Die Zuschüsse würden jedoch nicht für Absperrungen, sondern für Fahrzeugprüfungen gezahlt. Der TÜV teste die Bremsen der Umzugswagen, was die Vereine „richtig Geld“ koste. Stadtpolizei und Feuerwehr sind im Einsatz, um die Seitenstraßen abzusichern, Fahrzeuge werden an den Eingängen der Umzugsstrecke platziert.

In Griesheim setzt sich am 27. August um 14 Uhr der Kerweumzug in Bewegung. Auch hier organisieren die Kerweborsch das Event, der Bauhof baut die Infrastruktur auf. „Das läuft seit Jahren Hand in Hand“, sagt Pressesprecherin Anja Mendel. „Geld wurde bisher nicht gefordert.“

In Kelsterbach „kommt die Stadt für das Drumherum auf“, wie Pressesprecher Andreas Wörner erzählt. Sie organisiere und finanziere die Absperrungen für den Kerweumzug am 3. September. „Die Kerweborsch haben keine Kosten und Pflichten“, sagt er. Den Pritschenwagen mit dem Riesenbembel, den die Alt-Kerbeborsch fahren, stelle der Bauhof, den Wagen der Ehren-Kerweborsch ein örtlicher Getränkehandel.

Der Kerweumzug in Mörfelden, der eine jahrzehntelange Tradition hat, stand vor dem Aus. © Falk Fleischer