Love-Scamming im Kreis Groß-Gerau: Online-Bekannter entpuppt sich als Liebesbetrüger

Von: Jens Joachim

Das Polizeipräsidium Südhessen warnt vor der neuen Betrugsmasche Love- oder Romance-Scamming. © Michael Schick

Eine Frau aus dem Kreis Groß-Gerau überweist einer Internetbekanntschaft 40 000 Euro. Die Kriminalpolizei warnt vor der neuen Betrugsmasche Love- oder auch Romance-Scamming.

Ein kurzer Chat oder eine nette Mail von einem Unbekannten. Das sogenannte Love- oder Romance-Scamming (englisch für „Betrug“ oder „Schwindel“) fängt in der Regel harmlos an. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen suchen Schwindler auf Online-Partnerbörsen oder in sozialen Netzwerken nach Opfern und durchforsten dort die Mitgliederprofile.

Eine kurze Einladung zum Chat dient vielen als Erstkontakt. Um sich beim potenziellen Opfer interessant zu machen, legen sich die Kriminellen ungewöhnliche Lebensgeschichten zu und hinterlassen zunächst auch einen seriösen Eindruck.

Love-Scamming im Kreis Groß-Gerau: Frau wird Opfer von Liebesbetrüger

So sei es jüngst auch einer Frau aus dem Kreis Groß-Gerau ergangen, die im August 2021 online einen Mann kennengelernt habe. Nachdem sie öfter miteinander geschrieben und telefoniert hatten, gewann der Betrüger ihr Vertrauen. Er gaukelte der Mitfünfzigerin vor, in einer finanziellen Notlage zu sein. Die Frau nahm einen Kredit auf und überwies dem Mann mehr als 40 000 Euro, bis ihr klar wurde, dass sie einem Betrüger auf den Leim gegangen war. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim wegen Betrugs.

Die Polizei warnt: „Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen.“ Auch bei der Partnersuche, so der Rat der Polizei, sollte man misstrauisch sein.

Tipps und Infos gibt es online unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/