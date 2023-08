Querspange Kelsterbach: Brücke über die B 43 wird erneuert

Von: Jens Joachim

Teilen

Die in den Jahren 1971/1972 erbaute Brücke über die Bundesstraße 43 wird in zweiten Abschnitten im Frühjahr und im Sommer 2024 abgerissen. © Hessen Mobil

Die Bauarbeiten an der Querspange zwischen Kelsterbach und dem Flughafen Frankfurt beginnen an diesem Mittwoch. Der Abriss des Brückenbauwerks über die B 43 ist für 2024 geplant.

Die Straßenbehörde Hessen Mobil beginnt an diesem Mittwoch mit den Arbeiten zum Ersatzneubau der Brücke, die an der Querspange zwischen Kelsterbach und dem Frankfurter Flughafen die Bundesstraße 43 überspannt. Im Zuge der Arbeiten, die laut einer Mitteilung von Hessen Mobil bis voraussichtlich Ende 2024 dauern werden, sollen die zwei vorhandenen Brücken im Frühjahr und Sommer nächsten Jahres abgebrochen und durch Neubauten ersetzt werden.

Zunächst ist nach Auskunft von Behördensprecher Jochen Vogel vorgesehen, die Zufahrten zur Baustelle herzustellen und Baustellencontainer an allen vier „Ohren“ des viel befahrenen Knotenpunkts zu platzieren.

Kelsterbach: Brücke über die B 43 an der Querspange wird erneuert

Wegen der geringen Breite der nordöstlichen Rampe muss diese in der Nacht von Mittwoch, 23 Uhr, auf Donnerstag, 5 Uhr, komplett für den Verkehr gesperrt werden. Während dieser Zeit kann von der B43 aus Richtung Frankfurt-Süd kommend nicht in Richtung Kelsterbach aufgefahren werden. Die Umleitung erfolgt über die verbleibenden Rampen an der Querspange.

Bis voraussichtlich Freitag, 25. August, ist es zudem nicht möglich, aus Richtung Flughafen kommend von der B43 nicht mehr zur Autobahn A3 in Richtung Köln abzufahren. Die Umleitung erfolgt mittels einer sogenannten Wendefahrt über den Schwanheimer Knoten und die Umleitungsstrecke U10.

Querspange Kelsterbach: Verkehr, Witterung und Tausalz setzen Brücke zu

Von Montag, 21. August, an wird zudem auf der B43 unterhalb der Brücke eine neue Verkehrsführung aufgebaut. Dabei bleiben alle vorhandenen Fahrstreifen vorhanden. Der Verkehr wird über verengte Spuren an den jeweiligen Baufeldern vorbeigeführt.

Bei der B43 handelt es sich nach Auskunft des Behördensprechers um eine überörtliche, hochbelastete vierspurige Bundesfernstraße, die den Frankfurter Flughafen mit den Autobahnen A3, A5, A60, A66 und A67 sowie die Städte Rüsselsheim und Wiesbaden im Westen, Frankfurt im Osten sowie die Städte Kelsterbach und Hofheim verbindet.

Brückenbauwerk über die B 43 bei Kelsterbach wird 2024 abgerissen

Die vom Flughafen kommende B43 wird als Querspange Kelsterbach bezeichnet, aus Richtung Frankfurt-Süd verläuft sie parallel zur A3 bis zur Querspange. Die Form des Knotenpunkts ist ein klassisches Kleeblatt.

Das Zentralbauwerk des Kleeblatts ist die zu ersetzende 55 Meter lange und rund 34 Meter breite Stahlbetonbrücke. die in den Jahren 1971 und 1972 errichtet wurde. Verkehrsbelastung, Witterungseinflüsse und Tausalze haben in den vergangenen fünf Jahrzehnten zu zahlreichen Schäden an diversen Konstruktionsteilen der Brücke geführt, die nun eine Erneuerung erfordern.