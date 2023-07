Kelsterbach: Taxifahrer gewürgt und beraubt

Von: Jens Joachim

Teilen

Der räuberische Angriff erfolgte in einem Taxi in Kelsterbach. © Michael Schick

Das Landgericht Darmstadt hat einen 37-Jährigen aus Nauheim im Kreis Groß-Gerau wegen einer Attacke auf einen Taxifahrer zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt.

Ein 37-jähriger Mann, der zuletzt in Rüsselsheim gewohnt hatte, ist wegen eines gewaltsamen Angriffs auf einen Taxifahrer am Montag in Darmstadt zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Die mit zwei Richterinnen besetzte 1. Große Strafkammer des Darmstädter Landgerichts folgte beim Strafmaß der Forderung von Staatsanwältin Sharon Brunke. Rechtsanwalt Horst Beckerle, der Verteidiger des Rüsselsheimers, hatte keinen eigenen Antrag gestellt, aber für seinen Mandanten um Milde gebeten.

Gewaltsame Attacke auf einen Taxifahrer in Kelsterbach

Der 37-Jährige, der keinen Schulabschluss hat, das Angebot einer Ausbildung abgelehnt hatte und seit seinem 25. Lebensjahr Sozialleistungen bezog, war Anfang Januar dieses Jahres an der Konstablerwache in Frankfurt in ein Taxi eingestiegen, um sich nach Kelsterbach im Kreis Groß-Gerau fahren zu lassen.

Während der Fahrt griff der Mann dem Taxifahrer von hinten an den Hals, würgte ihn, nahm schließlich dessen Brustbeutel an sich und ergriff die Flucht.

Kelsterbach: Täter macht bei Angriff auf Taxifahrer keine Beute

Beute machte er nicht – im Brustbeutel befand sich kein Geld, weshalb er ihn unter ein Auto warf, wie die Vorsitzende Richterin Ingrid Schroff in ihrer Urteilsbegründung ausführte. Am Brustbeutel und unter den Fingernägeln des Mannes fanden sich später DNA-Spuren.

Der Täter zeigte sich geständig und entschuldigte sich zudem bei seinem Opfer. Verurteilt wurde der 37-Jährige schließlich von der 1. Großen Strafkammer des Darmstädter Landgerichts wegen eines räuberischen Angriffs auf einen Kraftfahrer in Tateinheit mit versuchtem Raub und Körperverletzung.