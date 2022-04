Rebhuhn-Zählung in Südhessen

Von: Jens Joachim

Der Bestand an Rebhühnern nimmt in Deutschland, wo es zwischen 21 000 und 37 000 Brutpaare gibt, ab. © L. Dumpe

Zum Schutz der stark gefährdeten Vogelart und im Rahmen des bundesweiten Projekts „Rebhuhn retten – Vielfalt fördern“ sind in den Kreisen Groß-Gerau und Darmstadt-Dieburg rund 240 Rebhühner erfasst worden.

Der Landschaftspflegeverband (LPV) Groß-Gerau hat in den vergangenen Wochen eine Zählung des Rebhuhn-Bestands in der Region koordiniert. Laut einer Mitteilung des Verbands vom Gründonnerstag konnten bis Ende März in einem Gebiet von mehr als 100 Quadratkilometern in den Landkreisen Groß-Gerau und Darmstadt-Dieburg rund 240 Rebhühner gezählt werden. An der systematischen Erfassung der Vögel im Rahmen des bundesweiten Projekts „Rebhuhn retten – Vielfalt fördern“ hätten sich 60 Helferinnen und Helfer beteiligt.

Die Anzahl der entdeckten Rebhühner liege weit über dem europäischen Durchschnitt für ein Gebiet dieser Größenordnung, teilte der Verband mit. Mit der nun erfolgten Kartierung könne der Rebhuhn-Bestand in der Region durch gezielte Vorhaben weiter ausgebaut werden, um somit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der stark gefährdeten Art zu leisten.

Für Interessierte, die mehr über die Ergebnisse der Zählung wissen möchten und sich fragen, wofür die gewonnenen Daten genau benötigt werden, bietet der LPV am 4. Mai, 18 Uhr, eine Onlineveranstaltung an. Eine Anmeldung per E-Mail an manuel.puettmanns@lpv-gg.de ist erforderlich.

Weitere Informationen unter www.rebhuhn-retten.de und www.lpv-gg.de/Rebhuhn-retten-Vielfalt-foerdern