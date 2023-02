Nauheim: Fünf wollen Bürgermeister Fischer nachfolgen

Von: Jens Joachim

Etwas mehr als 1700 Wählerinnen und Wähler haben in der Gemeinde Nauheim schon ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. © Michael Schick

In der Gemeinde Nauheim im Kreis Groß-Gerau sind am kommenden Sonntag rund 8300 Wahlberechtigte zur Bürgermeisterwahl aufgerufen.

Wer wird neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin in der Gemeinde Nauheim, in der rund 11 000 Menschen leben? Am kommenden Sonntag, 26. Februar, sind 8271 Bürgerinnen und Bürger der Ried-Kommune berechtigt, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den scheidenden Rathauschef Jan Fischer (CDU) zu wählen, der sich nach zwei Wahlzeiten nicht mehr zur Wiederwahl stellt.

Bis Donnerstagnachmittag hatten nach Angaben der Gemeindeverwaltung bereits 1736 Personen per Briefwahl ihre Stimme abgegeben.

Zwei Kandidatinnen und drei Kandidaten wollen Fischer nachfolgen: CDU-Kandidat Max Hochstätter arbeitet seit September 2022 im Kundenmanagement einer Bank. Auch die SPD-Kandidatin Rosalia Radosti ist in der Finanzbranche tätig. Die Bankkauffrau arbeitet seit mehr als drei Jahrzehnten bei einer Genossenschaftsbank und ist seit 2021 Erste Beigeordnete Stellvertreterin von Bürgermeister Fischer.

Die Grünen unterstützen Svenja Astheimer (parteilos), die seit Juli 2020 im hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen arbeitet, unter anderem als Ansprechpartnerin für Krisenvorsorge, Zivil- und Katastrophenschutz. Zudem stehen mit Roland Kappes und Thomas Welsandt noch zwei weitere parteilose Kandidaten auf den Wahlzetteln.

Eine mögliche Stichwahl würde am Sonntag, 19. März, stattfinden. Die vier Wahllokale im Kinder- und Jugendkulturbahnhof X-Presso, Am Bahnhof 2, in der Kita Schillerstraße, in der Sozialstation, Straßburger Platz 8, und in der Kita Schwanenstraße sind am Sonntag von 8 bis 18Uhr geöffnet.