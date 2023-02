Los muss über Stichwahl in Nauheim entscheiden

Von: Annette Schlegl

In der Wahlkabine haben die Nauheimer:innen entschieden, dass sie die SPD-Bewerberin genauso gerne mögen wie den CDU-Kandidaten. Deshalb wird nun gelost. © Andreas Arnold

Die Bürgermeisterwahl in Nauheim hat am Sonntag eine Patt-Situation um Platz zwei ergeben. Deshalb entscheidet nun das Los, wer in die Stichwahl am 19. März einzieht.

Die 11 000-Einwohner-Gemeinde Nauheim (Kreis Groß-Gerau) hat am Sonntagabend für Schlagzeilen gesorgt: Die Bürgermeisterwahl hatte einen kuriosen Ausgang. CDU-Kandidat Max Hochstätter und die Erste Beigeordnete Rosalia Radosti (SPD) haben exakt die gleiche Stimmenzahl. Wer von den beiden nun am 19. März in einer Stichwahl gegen den parteilosen Einzelbewerber Roland Kappes antritt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte, wird das Los entscheiden, das der Wahlleiter am Abend des Dienstag, 28. Februar, zieht.

Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl nicht erneut ausgezählt

Hochstätter und Radosti konnten bei der Bürgermeisterwahl jeweils 796 Stimmen oder 17,82 Prozent aller gültigen Stimmen auf sich vereinigen. Das heißt, sie liegen beide auf Platz zwei hinter Roland Kappes mit 43,20 Prozent.

Trotz des Stimmen-Patts seien die Stimmzettel nicht nochmals gezählt worden, erklärt Gemeindewahlleiter Alexander Ruhland. Das sei nur möglich, wenn es Anlass zu Bedenken „über die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlhandlung bei der Prüfung der Wahlniederschriften oder aus anderen dem Wahlleiter und dem Wahlausschuss bekannten Gründen“ gebe. Ohne konkrete Bedenken seien Wahlleiter und -ausschuss nicht befugt, Überprüfungen vorzunehmen – insbesondere, stichprobenartiges oder vollständiges Nachzählen der Ergebnisse im Wahlbezirk zu veranlassen.

Bis zum späten Montagnachmittag seien keinerlei Bedenken an den Wahlausschuss herangetragen worden, so Ruhland. Grundsätzlich bestehe aber die Möglichkeit, gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch zu erheben; das sei aber erst nach Bekanntmachung des Stichwahl-Ergebnisses zulässig – also erst nach dem 19. März.

Der Bewerber Max Hochstätter erklärte am Montagabend gegenüber der FR, er sehe keinen Grund, an dem Verfahren zu zweifeln, das laut unserer kommunalen Verfassung rechtmäßig sei. „Ich habe vollstes Vertrauen in unseren Rechtsstaat und in die Nauheimer Verwaltung“, sagte er.

„Der liebe Gott entscheidet“

Das endgültige Wahlergebnis wurde laut Wahlleiter Alexander Ruhland noch nicht bekanntgegeben; es steht erst nach der Sitzung des Wahlausschusses am Dienstagabend fest. Die Diagramme auf der städtischen Homepage sind lediglich Schnellmeldungen.

Es wäre unverhältnismäßig, die Bürger wegen eines Patts nochmals an die Urnen treten zu lassen, sagt Stephan Gieseler, Direktor des Hessischen Städtetags. Deshalb sehe das hessische Kommunalwahlgesetz vor, dass bei Stimmengleichheit das Los „und damit der liebe Gott“ entscheide. Nur wenn das Losverfahren „unsauber stattfindet“, so Gieseler, könne man sich dagegen wehren. Manuela Siebenschnur, Referentin für Kommunalrecht beim Hessischen Gemeindebund, erklärt, dass eine Wahlüberprüfung und auch eine Anfechtung möglich seien - aber nur, wenn berechtigte Zweifel an der Wahl auftauchen. Als Beispiel nennt sie, dass Briefwahlunterlagen nicht ausgezählt werden.

Vor zweieinhalb Jahren erstmals Bürgermeister-Losentscheid in Hessen

In Hessen ist vor zweieinhalb Jahren erstmals ein Bürgermeister per Losentscheid bestimmt worden: In Ahnatal (Landkreis Kassel) gab es bei der Stichwahl ein Patt, als ein CDU- und ein SPD-Bewerber exakt die Hälfte der Wählerstimmen erhielten. Am Ende hatte der Sozialdemokrat mehr Glück.

Der Losentscheid findet am Dienstag, 28. Februar, um 18 Uhr im Nauheimer Bürgersaal, Am Sportfeld 1, in der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses statt.