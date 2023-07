Landwirtschaft in Südhessen leidet nicht nur unter der Dürre

Von: Claudia Kabel

Landwirt Sebastian Schneider setzt auf modernste Technik wie © Claudia Kabel

Der Klimawandel ist auf den Äckern in Südhessen allgegenwärtig. Den Bauern in der Region Starkenburg setzen aber auch andere Dinge zu.

Zwei Arbeitskräfte beschäftigt Landwirt Sebastian Schneider diesen Sommer alleine für das Beregnen seiner 100 Hektar Ackerfläche in Rüsselsheim-Königstädten (Kreis Groß-Gerau). „Ich selbst übernehme die Nachtschichten“, sagt der 33-Jährige. Er führt den Hof zusammen mit seiner Mutter. Man habe sich auf Kartoffeln spezialisiert, wegen der steigenden Kosten bei anderen Kulturen. Bei Kartoffeln könne modernste Technik gut Arbeitskräfte ersetzen. „So dass wir zwei das bewältigen können“, sagt Doris Schneider.

Das Problem sei nicht der Mindestlohn an sich, sondern der Umstand, dass er in anderen Ländern niedriger liege oder gar nicht existiere, was zu Preisdruck in Deutschland führe, sagt der Vorsitzende des Regionalbauernverbands Starkenburg, Willi Billau, beim Erntegespräch am Donnerstag. Niedrige Gewinne und politische Vorgaben, aber auch der Klimawandel erschwerten der Branche das Leben. Das alles führe zu großen Unsicherheiten.

Dieses Jahr zum Beispiel sei es im Frühjahr zu feucht gewesen und ab Mai zu trocken. „Im Ried wäre man ohne Bewässerung nicht in der Lage gewesen, etwas anzubauen und Gewinne zu erzielen“, so Billau. Schuld seien die Sandböden, die kaum Wasser speicherten. Durch die Zusammenarbeit mit den Bewässerungsverbänden sei man hier glücklicherweise gut aufgestellt. Auf 5000 Hektar Fläche sei eine Großraumberegnung verbaut.

Aus Hydranten an den Äckern komme Wasser aus der Rheinwasseraufbereitungsanlage in Biebesheim. 30 Cent zahlen die Betriebe für den Kubikmeter. Dennoch werde die Kartoffelernte geringer ausfallen, sagt Billau. Beregnung erreiche die Pflanzen nicht so gut wie echter Regen. Und dort, wo es keine Beregnung gebe, seien die Knollen zu klein.

Bauernverband Der Regionalbauernverband Starkenburg ist für die Kreise Groß-Gerau, Offenbach, Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und Odenwald zuständig. 2500 Betriebe sind Mitglied, davon sind ein Drittel im Haupterwerb tätig. Bewirtschaftet wird eine Fläche von 60 000 Hektar Ackerland und 30 000 Hektar Grünland. Davon etwa sechs Prozent in Biolandwirtschaft. Angebaut wird: Weizen (16 000 Hektar), Gerste (12 000), Mais (8000 bis 10 000), Spargel (1800) Erdbeeren (800), Kräuter (1000), Kartoffeln (4000), Zwiebeln (5000), Zuckerrüben (6000) und Feldgemüse (4000). cka

Schlecht sehe es auch beim Weizen aus, denn dieser könne nicht gewässert werden. Langfristig müsse man auf andere Sorten umsteigen, die besser mit der Trockenheit klarkommen. Auch neue Schädlinge würden sich durch den Klimawandel ausbreiten.

Sebastian Schneider arbeitet täglich 18 Stunden. Davon entfielen 80 Prozent auf Bürokratie, sagt er. Zum Beispiel müsse er jeden Handgriff, wie Aussaat oder Düngung, für jedes Feld dokumentieren. Die Auflagen und Anforderungen der Hersteller und der Politik seien immens. Sein Gewinn liege dafür mit fünf Prozent zu niedrig, die Investitionskosten seien „unvorstellbar“. Für die Lagerung seiner Kartoffeln etwa hat er eine hochmoderne Kühlhalle gebaut, die über eine Photovoltaikanlage Strom für die Bestrahlung des Gemüses mit UV-Licht produziert, damit die Kartoffeln nicht grün werden. Hier soll die Ernte diesen Jahres bis Juni 2024 gelagert und peu a peu an die Herstellerbetriebe geliefert werden, je nach Bedarf. Das volle Risiko dafür trage er.

„Wenn es so weitergeht, wird das zu einem breiten Ausstieg junger Landwirte aus der Branche führen“, sagt Billau. Das wäre fatal: „Wir brauchen die Jugend, damit sie Klimawandel und Landwirtschaft zusammenbringt.“

In dieser Halle kann Sebastian Schneider bis zu 800 Tonnen Kartoffeln lagern. © Claudia Kabel