Kelsterbach besonders vom Unwetter betroffen

Von: Annette Schlegl

Sogar große Bäume wurden bei dem Unwetter am Donnerstagabend in Kelsterbach umgerissen. © Stadt Kelsterbach

Wieder hat ein Unwetter den Kreis Groß-Gerau getroffen. Diesmal war vor allem Kelsterbach betroffen.

Nachdem schon am Dienstag ein schweres Unwetter in Rüsselsheim gewütet hat - es herrschte sogar Tornado-Verdacht -, sorgte ein Gewitter am Donnerstagabend im Kreis Groß-Gerau am Donnerstag erneut für Dauereinsätze. Vor allem Kelsterbach war diesmal betroffen. Dort waren mehr als 100 Feuerwehrleute und Rettungskräfte sowie Bedienstete des Kommunalbetriebs nötig, um bis tief in die Nacht 70 Einsatzstellen abzuarbeiten. Die heimische Wehr bekam dabei Verstärkung von Feuerwehren aus dem Kreisgebiet.

Wohnhaus und Autos in Kelsterbach durch Unwetter beschädigt

Wie die Stadt mitteilt, gab es zwar keine Verletzten, aber in der gesamten Gemarkung wurden zahlreiche Bäume beschädigt oder ganz umgerissen. In der Staufenstraße fiel ein großer Baum auf einen geparkten Kleinwagen und beschädigte das Dach sowie die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses. In der Mainstraße krachte ein abgebrochener Ast auf ein abgestelltes Auto. Außerdem wurden von einigen Dächern Ziegel losgerissen. Wasserschäden infolge des Starkregens wurden allerdings kaum gemeldet. Viele Kelsterbacher und Kelsterbacherinnen beteiligten sich, so die Stadt in einer Mitteilung, am Donnerstag spontan an den Aufräumarbeiten, nachdem das Unwetter abgezogen war.

Die Stadtverwaltung bittet die Bürger:innen dringend, den Stadtwald sowie sonstige Bereiche mit Bäumen vorerst nicht zu betreten. Der Kelsterbacher Friedhof bleibt in den nächsten Tagen geschlossen; der Kommunalbetrieb muss erst die Standfestigkeit der dortigen Bäume prüfen und lose Äste beseitigen. Auch Teile des Südparks und einige Spielplätze sind vorläufig gesperrt.

In Rüsselsheim dagegen sind die Sturmschäden vom Dienstagabend so weit beseitigt, dass das Waldschwimmbad an diesem Samstag, 24. Juni, wieder öffnen kann.