Kreis Groß-Gerau: Ausbau von A 67 und A 60 gefährdet Trinkwassergewinnung

SPD, Grüne und Linke/Offene Liste wenden sich gegen den geplanten Ausbau der Autobahnen 67 und 60. Sie fordern den Bund auf, die Pläne zu streichen.

Die rot-grün-rote Koalition im Kreistag Groß-Gerau spricht sich „entschieden“ gegen die Verbreiterung der Autobahnen A60 und A67 aus, wie sie im Bundesverkehrswegeplan 2030 festgeschrieben ist. Das teilte die Fraktionsvorsitzende der Linken/Offene Liste, Christiane Böhm, am Freitag mit. Die Versieglung der Fläche habe erhebliche Nachteile für die Natur und gefährde die Trinkwassergewinnung in der Region.

Man wolle in Berlin darauf hinwirken, dass die 2016 unter der CDU-geführten Bundesregierung gefassten Erweiterungspläne gestoppt werden. Die aktuelle Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP habe im Koalitionsvertrag festgelegt, den Verkehrswegeplan unter ökologischen Gesichtspunkten auf den Prüfstand zu stellen. Jetzt fordert der Kreis Groß-Gerau die Autobahn GmbH des Bundes auf, „die geplante Erweiterung der beiden Autobahnen zu streichen“.

Die Projekte

Der 9,4 Kilometer lange Ausbauabschnitt der A 60 auf sechs Spuren wird durch das Mainspitz-Dreieck im Westen und das Rüsselsheimer Dreieck im Osten begrenzt. Am Mainspitz-Dreieck besteht eine Verknüpfung zur A 671 und am Rüsselsheimer Dreieck zur A 67. Derzeit fahren bis zu 87.700 Kraftfahrzeuge täglich auf der Strecke. Bis 2025 soll das Verkehrsaufkommen weiter auf bis zu 96.000 Fahrzeuge anwachsen.



Der 42,7 Kilometer lange Ausbauabschnitt der A 67 auf sechs Spuren wird durch das Mönchhof-Dreieck im Norden und Lorsch im Süden begrenzt. Am Mönchhof -Dreieck besteht eine Verknüpfung zur A 3, am Rüsselsheimer Dreieck zur A 60, am Darmstädter Kreuz zur A 5 und an bei Lorsch zur B 47. Auf dem Abschnitt der A 67 fahren derzeit täglich bis zu 95.100 Fahrzeuge. Bis 2025 soll deren Zahl weiter ansteigen.



Die Verkehrsaufkommen sind laut Bundesverkehrswegeplan 2030 mit dem vorhandenen vierstreifigen Querschnitt nicht zu bewältigen. cka