Kreis Groß-Gerau: Auf Regionalparkroute den Klimawandel hautnah erleben

Von: Claudia Kabel

Die Regionalparkroute informiert über den Klimawandel. © Regionalpark Rhein-Main

Mit einem Fest wird am Sonntag die erweiterte Klimaroute am Main eröffnet. Gezeigt wird, wie sich unsere Umwelt verändern wird.

Zwischen Kelsterbach und Rüsselsheim wird am Sonntag, 9. Juli, von 11 bis 16.30 Uhr die Erweiterung der Regionalpark-Klimaroute mit einem großen Fest eröffnet. Die 2012 konzipierte Route zeigt an verschiedenen Stationen, wie sich der Klimawandel bei uns und andernorts bemerkbar macht.

Der Weg führt entlang am Main von Mühlheim über Offenbach und Frankfurt bis nach Kelsterbach. Der neu entstandene Teil zwischen Kelsterbach und Nauheim lege den Fokus auf die Thematik der Klimaanpassung, heißt es in einer Mitteilung. An fünf neuen Stationen zu den Themen Landwirtschaft, Wald, bebauter Raum, Flora, Fauna und Wasser werden konkrete schon vorhandene oder bald zu erwartende Phänomene der Klimaveränderung thematisiert. Man kann sich Bilder ansehen oder sie durchschreiten, einige bieten Interaktionen bei der körperlich sensitive Erlebnisse die Erkenntnisse vertiefen und emotional verknüpft werden.

Weiterentwickelt wurde die Route in einer Kooperation zwischen den Gesellschaften Regionalpark Ballungsraum, Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main und Regionalpark Rhein-Main Südwest.

Am Mainufer in Kelsterbach treffen alter und neuer Abschnitt zusammen. Dort fällt am Sonntag um 11 Uhr der Startschuss für das Fest entlang der Strecke. Es gibt Infostände, Experimente zum Wetter, Upcycling-Bastelangebote, Ausstellungen zu Natur und einen Sinnesparcour. Direktvermarkter bieten ihre Waren an.

Infos: www.regionalpark-rheinmain.de