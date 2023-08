Groß-Gerau: 37 Meerschweinchen in Not gerettet

Von: Jens Joachim

Weil die Meerschweinche nach Angaben des Groß-Gerauer Kreisveterinäramtes zu wenig oder falsches Futter und kaum Wasser in ihren Käfigen hatten, litten sie erheblich unter Hunger und Durst. © Kreisverwaltung Groß-Gerau

Das Veterinäramt des Kreises Groß-Gerau hat abermals verwahrloste Tiere aus einer Wohnung geholt. Die Rettungsaktion gelang nur mit Unterstützung der Polizei. In Gernsheim ist indes bei einem Einbruch in ein Tierheim ein hoher Sachschaden entstanden.

Groß-Gerau - Aus einem Keller im Kreis Groß-Gerau hat das Veterinäramt am Dienstagvormittag 37 vernachlässigte Meerschweinchen gerettet. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, seien die auf sechs Käfige verteilten Tiere zum Teil in einem schlechtem Zustand.

Sie hatten den Angaben zufolge „zu wenig oder falsches Futter und kaum Wasser in ihren Käfigen“, so dass sie „erheblich unter Hunger und Durst litten“. Einige Tiere hätten zudem Wunden und kahle Hautstellen aufgewiesen. Für die Bewohner des Hauses gelte bereits ein Verbot für das Halten und Betreuen von Tieren, teilte der Kreis mit.

Kreis Groß-Gerau: 37 Meerschweinchen aus einem Keller befreit

Einige der in einem Keller im Kreis Groß-Gerau geretteten Meerschweinchen wiesen Wunden und kahle Hautstellen auf. © Kreisverwaltung Groß-Gerau

Die Meerschweinchen, darunter mindestens ein hochträchtiges Weibchen, sollten vermutlich über das Internet verkauft werden. Das Kreisveterinäramt hatte einen entsprechenden Hinweis erhalten und sei danach sofort tätig geworden, wobei das Betreten der Wohnung nur mit Hilfe der Polizei möglich gewesen sei.

Einige der Tiere wurden nach einer Erstversorgung durch die Mitarbeiter:innen des Veterinäramts vom Verein Meerschweinchen in Not in Kelsterbach und vom Tierheim in Rüsselsheim aufgenommen.

Kreis Groß-Gerau: Gerettete Meerschweinchen sollen neues Zuhause bekommen

Die anderen Meerschweinchen sollen nach Angaben von Kreistierärztin Katrin Stein über die Organisation Cavia Care an private Pflegestellen vermittelt werden. Erst in der vorigen Woche waren im Kreisgebiet 29 Katzen aus einer Wohnung geholt worden.

Indes wurde in der Nacht zum Montag in Gernsheim in das Tierheim „An der Nachtweide“ eingebrochen. Laut Polizeibericht verursachten der oder die Täter einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 062 58 / 93 43-0 entgegen. (Jens Joachim)