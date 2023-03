Digitalisierung an Schulen: Alte Smartboards werden verschrottet

Von: Claudia Kabel

Die Schülerschaft des Gymnasium Gernsheim ist empört, weil alte elektronische Schultafeln im Müll landen. Doch der Kreis Groß-Gerau hat dafür gute Gründe.

Der Kreis Groß-Gerau erneuert derzeit die elektronischen Tafeln, sogenannte Smartboards, in seinen Schulen. Insgesamt werden im Rahmen des Digitalpakts dafür mehr als drei Millionen Euro ausgegeben. Den Großteil fördern Bund und Land.

Für Aufregung hatte jedoch am Gymnasium Gernsheim die Entsorgung der alten Smartboards gesorgt. Schüler:innen kritisieren, dass die alten Smartboards vernichtet und nicht weiter gegeben werden. „Diese noch gut bis sehr gut erhaltenen elektronischen Tafeln werden mitsamt Zubehör und Kabeln weg geschmissen, obwohl es genügend Einrichtungen gibt, die Bedarf an solchen Geräten haben“, schrieb eine Schülerin an die Presse. Die alten Geräte seien in Container gewandert und seien entsorgt worden, obwohl man sie doch hätte verschenken oder verkaufen können. Dies sei nicht nachhaltig.

Die CDU-Fraktion teilte mit, dass sie zahlreiche Mitteilungen erhalten habe, die auf einen aktuellen Missstand am Gymnasium Gernsheim aufmerksam machten. „Nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit ist dieses Vorgehen nicht nachzuvollziehen“, so Fraktionsvorsitzender Marcus Kretschmann. „Zahlreiche Schulen haben noch keine Smartboards und wären froh, welche in ihren Unterricht einbinden zu können.“ Sicher hätte sich auch der ein oder andere Verein darüber gefreut. Die CDU wolle das Thema vom Kreisausschuss klären lassen.

Der Kreis als Schulträger ließ auf Anfrage der Frankfurter Rundschau wissen, dass die betroffenen Geräte der ersten Generation technisch nicht mehr in Ordnung gewesen seien. Dies hätten Vorortbegehungen durch die Fachabteilung ergeben. Man achte darauf, dass noch verwendbare Geräte nicht entsorgt, sondern als Reserve aufgehoben würden. Die intakten Geräte, bei den Smartboards seien das die Beamer, würden zudem eingelagert, unter anderem im Medienzentrum des Kreises. Whiteboards ohne Elektronik könnten, wenn Schulen dies wünschten, auch weitergenutzt werden, so Kreissprecherin Angelica Taubel.

Der Kreis sei dankbar für Hinweise auf mögliche Wiederverwertbarkeit. Er achte aber von sich aus auf Nachhaltigkeit – und auf Wirtschaftlichkeit. Was bringe es, Geld fürs Lagern und Einsetzen veralteter Technik aufzuwenden, die nach ein paar Monaten an anderer Stelle doch kaputtgehe? Man wolle nicht, dass es heiße, der Kreis habe „Schrott“ verschenkt.

Die Rektorin des Gymnasiums, Silvia Schmidt, sagte dem „Echo“, die Tafeln wären zehn bis zwölf Jahre alt und hätten beim Herunternehmen ihren letzten Hauch getan. Laut IT hätten sie neu kalibriert werden müssen, was teurer als die Entsorgung gewesen sei.

Dieses Jahr sollen an elf Schulen im Kreis die Smartboards ausgetauscht werden. Dabei werde vorgegangen wie im Gymnasium Gernsheim, so Kreissprecherin Taubel. „Es wird darauf geachtet, was noch wiederverwendbar ist und was nicht.“ Außer neuen Tafeln erhalten 16 Schulen aus dem Förderprogramm Wlan. Außerdem wurden 2400 Tablets für Lehrkräfte und 2000 Schülertablets angeschafft.